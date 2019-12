De stora planerna diskuteras på Clarion Hotel Post den 16 januari. Bild: Axel Ohlsson

Lokalmarknadsdagen: Fokus på de stora planerna

Lokalmarknadsdagen Vår Geelys planer. Största centrala innerstadsplanen i modern tid. En helt ny stad. Storsatsningen som knyter samman staden. Hör de senaste om de största och mest intressanta planerna på Lokalmarknadsdagen i Göteborg den 16 januari.

Anrika Lokalmarknadsdagen hålls på Clarion Hotel Post den 16 januari. Fastighetssverige och Lokalnytt arrangerar heldagsseminariet tillsammans med Business Region Göteborg. Det blir en fullspäckad dag med analyser, spaningar, panelsamtal och intervjuer om fastighetsmarknaden med fokus på Göteborgsregionen.



Efter lunch delas programmet upp i två spår – Centrum och Region. Spåren inleds med analyser med de mest intressanta nyckeltalen, signerade Henrik Einarsson och Peter Warda från BRG och därefter presenteras flera av de mest spännande planerna och projekten just nu:



GEELY INNOVATION CENTRE

Den första etappen av Geelys nya innovationscenter på Lindholmen är inflyttningsklar nu i januari. När centret står klart ska det omfatta drygt 100 000 kvadratmeter – kontor, hotell, restauranger och butiker – och vara en mötesplats som främjar tvärkulturellt utbyte ömesidigt lärande och innovativa teknologiers framväxt.

Magnus Koch, Head of Operation, Geely Innovation Centre



STÖRSTA INNERSTADSPLANEN I MODERN TID

Masthuggskajen är Göteborgs största innerstadsplan i modern tid och dessutom Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab. Sammanlagt ska 1300 bostäder och upp till 6 000 arbetsplatser skapas. Under 2019 byggstartades de första projekten; NCC startade två unika kontorsprojekt och Balder/Choice byggstartade Hotell Draken. vad betyder Masthuggskajen för göteborgarna, arbetsplatserna och Göteborgs fastighetsmarknad?

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling och Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare, NCC Property Development



HÄRRYDA BYGGER NY STAD

Landvetter Södra ska bli en helt ny stad, präglad av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Minst 25 000 invånare ska bo i den nya staden som ska skapas bland annat med hjälp av exploatörsdrivna detaljplaner.

Maria Ådahl, vd, Landvetter Södra Utveckling och Fredrik Olsson, näringslivschef, Härryda



STORSATSNINGEN SOM KNYTER SAMMAN KUNGSBACKA

Den nya stadsdelen Valand är den största satsningen i Kungsbacka i modern tid. Åtta kvarter med kontor, centrumverksamhet, hyresrätter, bostadsrätter och parkering knyter samman Innerstaden med Kungsmässan. Vad betyder Valand för Kungsbacka och hur ser framtiden för kommunen ut?

Nenne Pettersson, vd, Aranäs Fastigheter, Elinor Filipsson, näringslivschef, Kungsbacka



