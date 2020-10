Här på Elite Park Avenue Hotel hålls Branschens mötesplats i Göteborgsregionen - Lokalmarknadsdagen - nästa torsdag. Anmälan stänger i morgon fredag.

Lokalmarknadsdagen: En vecka kvar - här är programmet och talarna

Lokalmarknadsdagen Nästa torsdag hålls klassiska Lokalmarknadsdagen - Branschens mötesplats i Göteborgsregionen. Anmälan stänger i morgon fredag - säkra din plats nu!

Annons

Lokalmarknadsdagen arrangeras nästa torsdag den 8 oktober på Elite Park Avenue Hotel. Branschens mötesplats i Göteborgsregionen genomförs som ett fysiskt event med kraftigt förhöjda smittskyddsåtgärder för att minimera eventuell smittspridning. Den som inte kan eller vill medverka fysiskt kan följa dagen hemifrån via live-stream, länk kommer skickas ut till den som i anmälan angett att man önskar följa dagen via sin dator eller läsplatta.



Här är programmet för dagen:



09.10 Inledning: I pandemins mitt

När corona-pandemin slog till i Sverige lamslogs hotell- och mötesindustrin i princip totalt. Här får vi en vittnesskildring inifrån corona-stormens öga av Elite-chefen som bland annat basar för hotellet som vi befinner oss på för dagen.

Camilla Nyman, regionchef, Elite Hotels



09.25 Makroanalys

2020 går till ekonomihistorien som året då corona-pandemin skakade om det finansiella läget i hela världen. Hur ser den närmaste framtiden ut globalt och här i Sverige? Vilka lärdomar kan vi dra och (när) kommer vi få en normal situation igen?

Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar



09.50 Analys: Fastighetsmarknaden

Hela fastighetsmarknaden har påverkats i corona-krisen. Här får vi en grundlig lägesgenomgång av hur de olika segmenten påverkats och utvecklats och hur framtidsutsikterna ser ut.

Peter Wiman, analyschef, Savills



10.15 Analys: Göteborgsregionen

Hur ser de dagsaktuella siffrorna ut för Göteborgsregionen gällande sysselsättning, konkurser och andra nyckelområden? Vilka sektorer har klarat sig bäst/sämst i corona-krisen och hur ser framtidsutsikterna ut för regionen som helhet?

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg



10.35 Fika och mingelpaus



11.05 Case: Den sjunkande staden – så här räddar vi hus och vägar

Göteborgsleran är mytomspunnen, så gott som alla stadens invånare vet att staden är "byggd på lera". Hur kan man bygga säkert i en sådan miljö? Och vad kan man göra när skadorna kommer?

Mats Karlsson, lektor, geoteknisk expert, Chalmers

Andreas Hansson, geokonstruktör, Stabtech



11.25 Stadsutvecklingsläget i Göteborg

Södra Älvstranden, Evenemangsstråket, Västlänken och Region City är bara några av den stora mängd stadsutvecklingsprojekt i den gigantiska omvandling som Göteborg står inför. Här får vi en lägesuppdatering om hur Göteborgs stadsutvecklingsprojekt ser ut just nu och hur de påverkats av krisen.

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborg



11.50 Livet efter corona

Hur ser de stora generella konsekvenserna av corona-krisen ut för samhället i stort. Hur kommer våra liv att förändras socialt, ekonomiskt, kulturellt och tekniskt? Blir allt som vanligt, blir det värre eller har vi nu en gyllene möjlighet att forma en bättre morgondag?

Bengt Brülde, professor/docent, praktisk filosofi, Göteborgs universitet



12.20 Lunch





SPÅR: Kontorsmarknaden

Marie Bucht, moderator



13.20 Transaktionsanalys

Corona-pandemin har utan tvekan dragit ner takten på transaktionsmarknaden för kontor. Men en del affärer har trots allt gjorts – här får vi en lägesbeskrivning av transaktionsmarknaden regionen i dag och vilka förväntningar vi kan ha på den närmaste framtiden.

Alexander Steen, partner, Catella Göteborg

Pernilla Hallin, chef, fastighetsrådgivning, Catella Göteborg



13.45 Panelsamtal: Hur kommer vi jobba post corona?

En hel del signaler och undersökningar tyder på att anställdas både möjligheter och önskemål att jobba hemifrån kommer öka i och med och efter corona-krisen. Det talar i så fall för att kontoret på riktigt blir mer en mötesplats än en arbetsplats. Hur påverkar detta fastighetssektorn och vårt sätt att jobba i framtiden?

Lena Lid Falkman, lektor, Karlstad Universitet

Yvonne Sörensen Björud, vd, United Spaces

Anders Thor, Head of Corporate Solutions, Colliers



14.20 Fika och mingelpaus





SPÅR: Handel/restaurang

Erik Blix, moderator



13.20 Analys: Hur mår handeln i Sverige i dag?

Innan corona-krisen slog till pågick en påtaglig strukturomvandling med digitalisering, globalisering och automatisering. På vilket sätt påverkar corona den utvecklingen, vilka blir vinnarna och förlorarna i den nya handelsvärld vi vaknar upp till?

Lisa Lagerén, chefsanalytiker/partner, RSD Retail



13.40 Storägaren om framtidsplanerna

Hufvudstaden är storägare i och runt Brunnsparken, Nordstan, NK, Fredsgatan, Drottninggatan och Södra Hamngatan. Hör hur man har hanterat corona-krisen och vad man har för framtidsplaner för området.

Fredrik Ottosson, regionchef, Hufvudstaden



14.00 Intervju: Krogförsäljning med corona-hinder

Efter närmare 50 år i krogbranschen såg stjärnkrögaren Ulf Wagner fram emot att ta det lite lugnt i och med försäljningen av klassiska Sjömagasinet. Men corona-krisen satte stopp för planerna och nu kör han vidare – hur ser han på framtiden?

Ulf Wagner, krögare, Sjömagasinet



14.20 Fika och mingelpaus



14.50 Vd-intervjun: Lennart Sten

Före detta Europachef på GE Real Estate, ordförande för Fastighetsägarna Sverige och vd/grundare av Svenska Handelsfastigheter – Lennart Sten är utan tvekan en av de tyngsta på den svenska fastighetsmarknaden. Hur ser han på läget för dagen, vilka möjligheter och risker på fastighetsmarknaden ser han – inte minst i ljuset av den pågående corona-krisen?

Lennart Sten, vd, Svenska Handelsfastigheter



15.15 Kristallkulan: Staden Göteborg efter pandemin

Har Corona-pandemin fördunklat synen på Göteborg som en tät och blandad stad? Blev virus-frossan dödsstöten för den täta staden så som vi vant oss att se den, och vad väntar i så fall i stället? I vilket ljus kommer vi se Göteborg när corona-dammet lagt sig – och hur kan politik och näringsliv/fastighetsbransch samarbeta för att mildra skadorna?

Cecilia Fasth, vd, Stena Fastigheter

Axel Josefson (M), Kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Jonas Attenius (S), kommunalråd, Göteborg

Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg

Elvir Dzanic, vd, Göteborgs Hamn

Gert Wingårdh, vd, Wingårdhs



Missa inte Branschens mötesplats i Göteborg – anmäl dig här! Anmälan stänger i morgon fredag!



Ladda ned programmet här.



Läs mer om de medverkande här.



Partnerföretag är: Akvarieleasing, Bolix, Colliers International, Eways, Fasticon, Stabtech och Svensk Fastighetsförmedling.



(Enligt besked från Polismyndigheten är Lokalmarknadsdagen inte att betrakta som offentlig tillställning varför vi kommer kunna genomföra seminariet fysiskt vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med att boka din plats!)

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen