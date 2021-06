Till vänster i bild, Fredrik Källgren och till höger, Marcus H:son Lindfors. Bild: Kameo

Lokal aktör bygger över 100 hyresbostäder i Skåne

Bygg/Arkitektur Det lokala företaget CLC Housing uppför över 100 hyresbostäder i Skåne – med en hjälp av en unik byggteknik och finansiering från allmänheten

Det lokala företaget CLC Housing har under de senaste åren utvecklat en rad nya och energieffektiva bostäder i Skåne, inklusive hyresrätter, genom en ny byggmetod. Företaget kommer i närtid bygga ytterligare 100-tals bostäder på mindre orter i Skåne, bland annat i Billeberga där det inte byggts nyproducerade hyresrätter på årtionden.

– CLC Housing är det enda bolaget i Europa som använder den patenterade skumbetongsmetoden för gjutning av bostäder, även kallad CLC metoden, säger Marcus H:son Lindfors, grundare och vd för CLC housing. Tekniken är snabb och miljövänlig samtidigt som husen blir mycket energieffektiva och tysta. I närtid ska vi bygga 32 lägenheter i Svalövs Kommun, bland annat i Tågarp och Billeberga och målet är alltså att bygga cirka 150 hyreslägenheter på lokala orter runt om i Skåne i mark som bolaget redan investerat i.



Med allt högre krav från traditionella aktörer är det svårt för fastighetutvecklare med nya idéer att säkra fullgod finansiering – trots att faktum är att det byggs för få bostäder i Sverige och efterfrågan är stor.

– Jag kan lösa en del av bostadskrisen, men att säkra finansiering är tidskrävande, säger Marcus H:son Lindfors. Desto kortare tid det tar att få finansiering, desto fler bostäder kan vi bygga. Tack vare snabb finansiering från småsparare via investeringsplattformen Kameo, med många investerare från bland annat Skåne, kunde vi komma igång med projekten.



Fredrik Källgren, vd för Kameo i Sverige, är förstås glad över att bolaget kan bidra till bostadsbyggandet.

– Vi har bevisligen ett koncept som fungerar och som kan lösa en del av bostadskrisen. Via vår plattform kan privatpersoner och företag låna ut pengar till fastighetsprojekt de tror på samtidigt som fastighetsutvecklare får hjälp med finansiering. Under 2020 lånade vi ut över 550 miljoner kronor och under 2021 är ambitionen att Kameo ska låna ut minst en miljard till. Det är viktigt för oss att öppna upp fastighetsmarknaden för alla som vill investera och spara, och samtidigt förse fastighetsutvecklare med finansiering.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

