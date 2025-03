En av Logistris lagerfastigheter. Bild: Logistri

Logistri tillträder tre fastigheter och uppdaterar aktuell intjäningsförmåga

Ekonomi/Finansiering Logistri Fastighets AB har tillträtt tre fastigheter av de totalt fem fastigheter som ingår i den tidigare kommunicerade transaktionen med Torngrund. Förvärven har finansierats med befintlig kassa.

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget har tillträtt tre fastigheter av de totalt fem fastigheter som ingår i den tidigare kommunicerade transaktionen med Torngrund.



Underliggande överenskommet fastighetsvärde uppgår sammanlagt till 175 miljoner kronor, före sedvanligt avdrag för latent skatt, vilket motsvarar hälften av transaktionens totala värde om 350 miljoner kronor. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om 12 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 15,1 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktslängd på 9 år Logistri kommunicerar samtidigt en uppdaterad aktuell intjäningsförmåga med anledning av de nu tillträdda fastigheterna. Förvaltningsresultat per aktie ökar med 6 procent mot aktuell intjäningsförmåga per 1 januari 2025 och uppgår till 12,5 (11,8) kronor per aktie.



– Vi är mycket glada att meddela att vi idag har tillträtt tre moderna och högkvalitativa fastigheter med en återstående kontraktstid på nio år. Likviden från vår obligationsemission är nu nästintill fullinvesterad, och vi ser en positiv effekt på vår lönsamhet samt tillväxt i intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla dessa fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster, säger David Träff, vd för Logistri.



Fastigheterna som har tillträtts är Smedjebacken Bokbindaren 1, Nyköping Fargo 6 och Karlstad Västra Torp 1:93. Förvärven har finansierats med befintlig kassa.



Logistri rapporterade i bokslutskommunikén 2024 en aktuell intjäningsförmåga, baserat på den fastighetsportfölj som bolaget ägde per 1 januari 2025. Efter dagens tillträden uppgår aktuell intjäningsförmåga till:



Intäkter 172,7 (158,9) mkr en ökning om 9 %,

Driftnetto 159,3 (146,6) mkr en ökning motsvarande 9 %,

Förvaltningsresultat om 91,7 (86,5) mkr en ökning motsvarande 6 %

Förvaltningsresultat per aktie om 12,5 (11,8) kr en ökning motsvarande 6 %

