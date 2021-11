Ulf Attebrant, vd på Logistri Fastighets AB. Bild: Pareto / Logistri / Victor Friberg

Logistri: Fastighetsvärde ökar med 7,6 procent

Bolag Spotlight-noterade Logistri har beslutat att genomföra en ny värdering av fastighetsportföljen per den 1 oktober 2021. Bakgrunden är den snabba förändringen av marknadens avkastningskrav i fastighetssegmentet lättindustri/lager.

Bolaget har erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 1 oktober 2021 som uppgår till 1 518 mkr (1 410 mkr per 31 december 2020) innebärande en orealiserad värdeförändring om 108 mkr jämfört med senaste årsskiftesvärdering. Pro forma motsvarar värdeökningen cirka 22 kronor per aktie. Logistri har fortsatt anlitat CBRE Sweden AB som värderingsinstitut, som även kommer att värdera beståndet per 31 december 2021.



Styrelsen i Logistri beslutade att utföra en extra värdering mot bakgrund av den markanta förändringen av marknadens avkastningskrav för både enskilda fastigheter och portföljer i fastighetssegmentet lättindustri/lager. Logistri utvärderar potentiella tilläggsförvärv och får löpande information om transaktioner i segmentet, vilket har tydliggjort behovet att redovisa ett mer aktuellt värde för bolagets fastigheter.



– Vi är inte överraskade av den utveckling av fastighetsvärdet som har skett sedan årsskiftet mot bakgrund av det stora intresse vi ser i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i. Fortsatt bedömer vi att det finns goda möjligheter att göra nya lönsamma förvärv, men det gäller att vara omsorgsfull i val av affär, säger bolagets vd Ulf Attebrant.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

