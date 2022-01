Karin Brand. Bild: Logistic Contractor

Logistic Contractor stärker upp Norrlandssatsningen

Bolag Karin Brand utses till affärsutvecklare för Logistic Contractors Norrlandssatsning.

Under hösten rekryterades Karin Brand till Logistic Contractor som projektchef i samband med att arbetet med att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige inleddes.



Karin Brand har nu fått nya arbetsuppgifter och tillträdde en tjänst som affärsutvecklare den 1 januari med försäljningsansvar för norra Sverige.

– Efter att vi arbetat tillsammans en tid nu har jag kunnat konstatera att Karin har de egenskaper som krävs för att lyckas i affärsutvecklarrollen. Hon har mångårig erfarenhet från såväl byggproduktion som konsultledet, ett stort nätverk i norra Sverige samt en god förståelse för både kundens och vår egen affär. Vi är glada över att ha henne ombord och ser fram emot det fortsatta arbetet med att etablera oss i Norrland, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.



Under februari kommer Logistic Contractor att flytta in i sitt kontor i Luleå.

