Logistic Contractor säljer till Catena i Borås

Transaktioner Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Catena om försäljning av en egenutvecklad logistikfastighet på 38 000 kvadratmeter som är under produktion.

Hyresgäst i fastigheten Åre 92 kommer att vara modeföretaget Nelly. Affären sker preliminärt per den 1 februari 2021 genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 272 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i ett utmärkt logistikläge vid den norra infarten till Borås.



Fastigheten har en tomtareal om 120 000 kvadratmeter och en uthyrningsbar yta om cirka 38 000 kvadratmeter.



Catena har skrivit ett hyresavtal med Nelly om 15 år och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor. Vid den nybyggda och energieffektiva anläggningen finns goda möjligheter till expansion då det i hyresavtalet ingår en option om utbyggnad på 13 000 kvadratmeter.

– Vi är väldigt nöjda med upplägget och den positiva dialog vi haft med Catena. Catena förvärvar en fastighet av hög kvalitet där vi har lagt stort fokus på ge förutsättningar för framtida låga driftkostnader. Fastigheten är dessutom förberedd för en tillbyggnad på 13 000 kvadratmeter, vilket skapar flexibilitet inför framtiden, berättar Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.



Fastigheten i Borås är den fjärde egenutvecklade logistikanläggningen som Logistic Contractor har avyttrat under 2020.



– Det finns ett mycket stort intresse på logistikmarknaden, både från företag som vill etablera sig i nya lokaler och från fastighets- och investmentbolag. Utöver Nellyfastigheten har vi i år sålt tre anläggningar som vi utvecklat själva med Bevego, Nordic Nest respektive Dollarstore som hyresgäster och som är belägna i Landvetter, Kalmar och Örebro, säger Benn Karlberg.



Werks Advokater har varit legal rådgivare åt Logistic Contractor i affären.

– Det är med glädje Catena förvärvar denna fina anläggning på ett utmärkt logistikläge. För den position Nelly har inom e-handel och mode är genomtänkta och effektiva logiklösningar en förutsättning. Vi ser fram emot att vara en aktiv samtalspart i bolagets fortsatta utveckling, säger Benny Thögersen, vd på Catena.



– Vi är glada att Catena blir vår hyresvärd och ser fram emot ett givande samarbete. Att Catena är en långsiktig aktör med ett stort fastighetsbestånd och hög kompetens inom vårt branschsegment innebär en trygghet för vår fortsatta resa, säger Anders Anderberg, Chief of Supply Chain på Nelly.

