Benn Karlberg. Bild: Wästbygg

Logistic Contractor in i Blackrocks Eskilstunaprojekt

Bygg/Arkitektur Logistic Contractor har tecknat entreprenadavtal med Blackrock Real Assets om att uppföra en logistikanläggning på 36 000 kvadratmeter i Svista Logistikområde i Eskilstuna. Ordervärdet uppgår till 285 miljoner kronor.

BlackRock Real Assets har ett avtal med Nordsten Development, som via dotterbolaget och logistikplattformen Talaria Development är fastighetsutvecklare och blir Logistic Contractors samarbetspartner i projektet.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Nordsten Development och Logistic Contractor uppföra denna logistikanläggning med flera viktiga hållbarhetsfunktioner som solpaneler, certifiering enligt Breeam minst på nivån Very Good och andra hållbara och effektiva bygglösningar, säger Adam Brown, chef för Real Estate Asset Management för BlackRock i Norden.



Från Logistic Contractors sida är man också nöjd med avtalet och planerar för omgående projektstart. Hösten 2023 ska en färdig byggnad överlämnas till beställaren.

– Det känns mycket bra att vi på LC har blivit utvalda som totalentreprenör för den här fina anläggningen och att vi får gå in i semesterperioden med ytterligare ett stort logistikprojekt i vår orderstock, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

– Med Logistic Contractor känner vi oss trygga med att vi får en logistikanläggning som motsvarar de höga krav som både vi och marknaden ställer. Vi ser fram emot samarbetet, liksom att kunna erbjuda marknaden ett attraktivt hyresalternativ i ett utmärkt logistikläge, avslutar Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen