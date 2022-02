Niklas Zuckerman, vd för Logistea. Bild: Logistea

Logisteas nya mål – ska nå 15 miljarder till 2024

Bolag Logistea ska öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Logisteas styrelse har beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri.



Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.



Fastighetsportföljen uppgick vid årets slut till 345 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 301 100 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om 237 500 kvadratmeter.



Strategin är följande:

* Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.

* Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.

* Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

* Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.



Operativa mål är följande:

* Fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

* Årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta.

* 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026.

* 50 procent av låneportföljen utgörs av grön finansiering vid utgången av 2026.



Finansiella mål och riskbegränsningar

* Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.

* Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.

* Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.

* Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.



Logistea sätter också upp hållbarhetsmål, där bolaget stödjer FN Global Compact. Bolagets ramverk sätter upp målsättningar för energiförbrukning med mera.



Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.



– Logistea har som övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde. Bolaget avser att växa både genom förvärv av fastigheter och mark samt genom nyproduktion och investeringar i det befintliga egna beståndet. Målet framöver är att årligen minst färdigställa 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta och vi ser stora möjligheter att växa med våra nuvarande och kommande hyresgäster, kommenterar vd Niklas Zuckerman i bokslutet som bolaget släppte under fredagen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

