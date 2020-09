Logisteas enda fastighet, DSV:s terminal i Landskrona. Bild: Logistea

Logistea tecknar avsiktsförklaring – säljer för 841 miljoner

Transaktioner Logistea ingår en avsiktsförklaring med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone om en potentiell avyttring av bolagets enda fastighet till ett fastighetsvärde om cirka 841 miljoner kronor.

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020.



Med anledning av investerarmarknadens stora intresse för logistikfastigheter och i syfte att skapa aktieägarvärde har styrelse i Logistea AB, såsom tidigare meddelats, initierat en försäljningsprocess med syfte att avyttra fastigheten Örja 1:20, alternativt Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea Propco AB. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19. Efter sommaren återstartades försäljningsprocessen och ett Letter of Intent har nu träffats med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone utgående från ett fastighetsvärde om 841 miljoner kronor för fastigheten Landskrona Örja 1:20, DSV:s stora terminal.



Eventuell försäljning kommer att ske som en bolagsaffär genom en försäljning av aktierna i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea Propco AB, innebärande att den slutliga köpeskillingen kommer att belastas med avdrag för latent skatt, kostnad för lösen av existerande bankskuld samt vara villkorad av bolagsstämmobeslut.



Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under oktober 2020. Beslut om att genomföra affären förutsätter godkännande av en extra bolagstämma i Logistea AB till vilken en separat kallelse kommer att offentliggöras av Logistea AB inom kort.



Efter genomfört försäljning avser Logistea att skifta ut en större del av likviden från försäljningen till bolagets aktieägare.



Savills är rådgivare till Logistea i affären.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen