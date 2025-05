Niklas Zuckerman vd för Logistea. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Logistea

Logistea ökar sitt förvaltningsresultat

Bolag Logistea publicerar nu sin delårsrapport för första kvartalet 2025. Summeringen visar bland annat på ökade intäkter och stärkt förvaltningsresultat – men också på ett sänkt resultat per aktie.

Logistea ökade sina intäkter med 123 procent, från 111 miljoner kronor till 248. Intäkterna i fast valuta uppgick till 251 miljoner kronor. Driftnettot ökade med hela 177 procent till 216 miljoner kronor från 78, medan driftnettot i fast valuta uppgick till 219 miljoner kronor.



Förvaltningsresultatet landade på 115 miljoner kronor, att jämföra med föregående års 35 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet per aktie har ökat med 54 procent till 0,25 kronor (0,16).



– Vi har rivstartat 2025 med aktivitet på både transaktionsmarknaden och kapitalmarknaden. Förvaltningsresultatet per aktie fortsätter att öka och är upp 54 procent från jämförelseperioden och 32 procent på senaste 12 månaders basis, säger vd Niklas Zuckerman.



Resultatet före skatt uppgick till 189 miljoner kronor (180), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 47 miljoner kronor (121). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 172 procent och uppgick till 125 miljoner kronor (46). Resultat per aktie uppgick till 0,33 kronor (0,66) och substansvärde per aktie ökade till 15,4 kronor (15,3).



Fastighetsvärdet uppgick till 13 545 miljoner kronor (13 221), påverkat av valutaförändringar om -203 miljoner kronor (0).



– Nyckeltalen är fortfarande stabila och med en osäker omvärld känns det stabilt att presentera en uthyrningsgrad på 97,1 procent och en genomsnittlig återstående löptid på våra hyresavtal på 9,3 år, säger Niklas Zuckerman.

