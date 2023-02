Niklas Zuckerman, vd för Logistea. Bild: Logistea

Logistea mer än dubblar hyresintäkterna

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat och mer än dubblade hyresintäkter under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 80 miljoner kronor (33), en ökning med 142,4 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 60 miljoner kronor (21), en ökning med 185,7 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 21 miljoner kronor (10), en ökning med 110,0 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -12 miljoner kronor (262). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -3 miljoner kronor (0).



Resultatet före skatt var 6 miljoner kronor (272).



Resultatet efter skatt blev -12 miljoner kronor (222) och resultat per aktie hamnade på -0,1 kronor (2,40).



Ingen utdelning föreslås (0).



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 16,9 kronor (11,8). Per 30 september var substansvärdet också 16,9 kronor.



Vd Niklas Zuckerman kommenterar:



"I en tid av höjda räntor är vi nöjda att vi i december ingick räntederivatsavtal som förlängde bolagets räntebindning från tidigare 0,7 år till 2,1 år. Det nominella beloppet som räntesäkrades uppgår till 800 miljoner kronor. Andelen räntesäkrad skuld har som resultat ökat från 20 procent till drygt 50 procent av total upplåning, vilket minskar Logisteas ränterisk väsentligt."

Ämnen