Logicenters utvecklar anläggning åt DSV

Logicenters utvecklar ny logistikanläggning i finländska Vanda. Bild: Logicenters

Bygg/Arkitektur NREP:s Logicenters köper mark i Vanda i Helsingforsregionen för att utveckla en 11 000 kvadratmeter stor logistikanläggning åt DSV Solutions.

Logicenters förvärvar mark i finska Vanda, strax norr om Helsingsfors stadskärna, där man kommer att utveckla en anläggning åt DSV Solutions Oy. Det danska logistikföretaget har skrivit på ett långsiktigt hyresavtal där planerad inflyttning sker under det andra kvartalet 2024.



Den nya fastigheten kommer att byggas utifrån Logicenters hållbara profil med miljöcertifieringen Breeam Very Good och utrustas med bland annat solceller på taket. Anläggningen kommer att ha en total yta på 11 000 kvadratmeter.

– Det här blir en perfekt start på det nya året. Vi är väldigt glada över att ha hittat en perfekt lösning åt DSV och ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans. I och med utvecklingen av den nya moderna logistikanläggningen utökar Logicenters sin närvaro i Helsingforsregionen, vilket är landets primära utgångspunkt, säger Jarkko Äikää, Commercial Manager på Logicenters.



DSV är världens tredje största logistikföretag som nu utökar sin närvaro i Vantaa-området. Den nya fastigheten ligger cirka 500 meter från företagets redan existerande logistikcenter som togs i drift 2019.

– Vi är framför allt nöjda med det fina samarbetet tillsammans med Logicenters som verkligen haft förmågan att anpassa sin anläggning efter våra behov. När fastigheten väl är på plats kommer det vara en perfekt möjlighet för oss på DSV att expandera vår logistikverksamhet i Vantaa, nära hjärtat av huvudstadsregionen, med bra anslutningar till hela Finland, säger Jan Magnus Nordberg, vd för DSV Solutions Oy.



Logistikcentret kommer att byggas i närhet av Ring III där man enkelt når Helsingfors och andra större städer i de södra delarna av Finland. Fastigheten ligger dessutom enbart tio minuter med bil från Helsingfors-Vanda flygplats.

NREP på Branschguiden

NREP was founded 2005 on the simple idea that real estate is ready for change. We work to drive this change, improving the built environment to the benefit of customers, communities, and cities.



We are committed to lead and accelerate the way towards a carbon neutral sector, pledging to decarbonise our real estate portfolio well ahead of the IPCC’s target date of net zero by 2050, and become carbon neutral already by 2028 – encompassing both operational and embodied carbon.



For years, NREP has pioneered sustainability in real estate. Before upcycling became a trend, we created the wo...

Läs mer om NREP på Branschguiden