Logicenters tecknar avtal med Padel United i Jönköping.

Uthyrning Nu ska en av Sveriges största aktörer inom padel flytta in i Logicenters anläggning i Torsvik, Jönköping. Det står klart sedan logistikfastighetsaktören och Padel United skrivit ett långsiktigt hyresavtal. Avtalet avser en 45 000 kvadratmeter stor logistikyta där Padel United hyr en yta om totalt 6 000 kvadratmeter. Inflytt beräknas ske i slutet av 2021.

Logicenters fortsätter att stärka sin närvaro i Jönköpingsregionen. Under sommaren 2021 tecknade logistikfastighetsaktören ett hyresavtal med Padel United. Det långsiktiga hyresavtalet avser en fastighet på en yta om 6 000 kvadratmeter belägen på Möbelvägen 7 i Torsvik, Jönköping.



Likt Logicenters övriga nyutvecklingar kommer fastigheten att ha ett tydligt miljöfokus och anläggningen ska förberedas för installation av solceller på taket.

– Vi är mycket glada över att få kunna välkomna Padel United till deras nya anläggning i Jönköping i slutet på 2021. Regionen är en av landets viktigaste logistiska knytpunkter och vi är stolta över att få stärka vår närvaro ytterligare i Torsvik. Våra moderna fastigheter gick i linje med hyresgästens önskemål så där såg vi en potential i att utveckla vårt samarbete med Padel United. Under processens gång blev det även tydligt att vi delar samma fokus på miljöfrågor och mycket eftertanke har lagts på att uppnå Padel Uniteds hållbarhetsmål, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.



Inför Padel Uniteds inflytt ska logistikanläggningen utrustas ytterligare för att möta hyresgästens behov. Anläggningen kommer att utrustas med 14 padelbanor, med såväl singel- som centercourt. Utöver detta så kommer Logicenters även att installera en bastu med utsikt över banorna.

– Vi är mycket förväntansfulla inför vår inflytt i Jönköping. Vi ser en enorm potential i anläggningens läge som ligger i centrum av Torsvik med närhet till goda kommunikationer och nära för alla som befinner sig i området, säger Anton Sjöberg, Regionchef Syd på Padel United.



