Logicenters stärker sin närvaro i Jönköping. Bild: Logicenters

Bygg/Arkitektur Nu ska Logicenters utöka sin närvaro i Jönköping genom utvecklingen av en ny logistikanläggning i Torsvik. Fastigheten beräknas bli cirka 32 400 kvadratmeter stor. Utvecklingen planeras att påbörjas under första kvartalet 2020 och väntas färdigställas i börjar av 2021.

Efter att ha utvecklat flertalet logistikfastigheter i Jönköping fortsätter Logicenters att stärka sin närvaro i regionen. På Möbelvägen i Torsvik ska Logicenters utveckla en cirka 32 400 kvadratmeter stor logistikanläggning. Fastigheten ska byggas på spekulation och ska därför utvecklas för att kunna passa en enskild hyresgäst såväl som flera olika. Utvecklingen beräknas sätta igång under mars och planeras att färdigställas i börjar av 2021. Likt Logicenters övriga nyutvecklingar kommer fastigheten att ha en tydlig miljöprofil och ska förberedas för installation av solceller på taket.

– Den här utvecklingen kommer att stärka vårt affärserbjudande ytterligare och möter kunder som värderar snabb tillgång till logistikfastigheter, något som vi märker efterfrågas i allt högre grad. Vi ser en enorm potential i området och är därför mycket glada över att stärka vår närvaro i Torsvik. Regionen är en av landets viktigaste logistiska knytpunkter, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.



Logicenters har varit verksam i Jönköpingsregionen under många år. Bland aktörens hyresgäster i området återfinns Babyshop, Bring och Kitron. Nyutvecklingen kommer att ske på en attraktiv tomt i området, i närheten av Ikea och Elgiganten samt ligga i direkt anslutning till fastigheten där Kitron är hyresgäst.

