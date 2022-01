Logicenters skriver avtal med Tokmanni Oy i Finland Bild: Logicenters

Uthyrning I finska Mäntsäla har Logicenters tecknat ett långsiktigt hyresavtal med det finska detaljhandelsföretaget Tokmanni Oy. Avtalet avser ett 55 000 kvadratmeter stort lager i södra Mäntsälä och första fasen beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2023.

Det är på Moreenikuja i Mäntsälä som Logicenters ingått ett hyresavtal med Tokmanni Oy. Det finska detaljhandelsföretaget verkar redan i området Kapulin Yritysalue och det nya lagret kommer att vara beläget bredvid Tokmannis nuvarande fastighet. Logicenters kommer utveckla Tokmanni Oys framtida lager på en yta om 55 000 kvadratmeter och den första fasen beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2023.



I fas två finns det även möjlighet för Logicenters att expandera ytterligare åt Tokmanni Oy och andra fasen förväntas vara färdig under andra kvartalet 2024.

– Vi är mycket glada över att vi nu tecknat ett hyresavtal med Tokmanni. De är i dag Finlands största och enda rikstäckande lågpriskedja och de har presterat mycket framgångsrikt under de senaste åren. Likt oss, är Tokmanni mycket engagerade inom hållbarhetsfrågor och strävar efter att vara koldioxidneutrala till 2025. Ur det perspektivet är de verkligen en pionjär inom detaljhandeln, något som matchar våra mål riktigt bra. Vi ser fram emot att välkomna Tokmanni till deras andra anläggning i Mäntsälä och vi ser fram emot fortsatta samarbeten, säger Jarkko Äikää, Commercial Director, Logicenters Finland.



Fastigheten kommer att uppföras i linje Logicenters ambitiösa hållbarhetsmål med möjlighet till solceller på taket. I området verkar Data Center vars spillvärme kommer användas som energikälla för fastigheten. Fastigheten kommer även att certifieras enligt BREEAM Very Good.

– Vi är glada över att vi nu inleder ett samarbete med Logicenters. Det här projektet är stort ur ett finskt logistikperspektiv och det är kul att vi fortsätter utöka vår närvaro. Just nu befinner vi oss i en stark tillväxtfas och vi tror att den här platsen kommer bli en viktig del för vår fortsatta utveckling och för att kunna stärka distribueringen av lågprisprodukter runtom i Finland. Logicenters har en gedigen erfarenhet av att utveckla moderna logistikanläggningar med hållbarhet i fokus. Vi är därför mycket glada över att inleda ett samarbete med en partner som delar våra värderingar inom hållbarhet, säger Harri Koponen, vice vd för Store Network and Concept på Tokmanni.

