Logicenters och Kilenkrysset utvecklar i Staffanstorp – inga hyresgäster klara

Logicenters och Kilenkrysset utvecklar gemensamt ett större markområde i Staffanstorp. Bild: Logicenters

Transaktioner Nu ingår Logicenters och Kilenkrysset återigen i ett samarbete. Tillsammans ska parterna utveckla ett 120 000 kvadratmeter stort markområde i skånska Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters har möjlighet att bebygga 60 000 kvadratmeter av området och planerar initialt att uppföra en modern logistikfastighet om 24 000 kvadratmeter under nästa år. I dagsläget finns inga avtalade hyresgäster.

Byggstart för logistikfastigheten planeras ske före sommaren 2020 och den beräknas stå klar i början av 2021.



– En av Logicenters främsta styrkor är att vi erbjuder moderna logistikanläggningar på de strategiskt viktigaste platserna i de regioner vi är verksamma. Den här etableringen i Staffanstorp, med sitt attraktiva läge utanför Malmö och med närhet till kontinenten, är vidare bevis på detta. Markförvärvet i Staffanstorp är en viktig pusselbit för oss och det ska bli roligt att genomföra markutvecklingen tillsammans med Kilenkrysset som vi tidigare haft många goda samarbeten med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.



Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.



– Logicenters delar vår vision om att bidra till en ökad tillväxt i regionen, där tillgången till smart logistik spelar en viktig roll. I augusti valde Microsoft att köpa från oss i samma område och tidigare i år har vi förlängt hyreskontraktet med Alfa Laval för deras huvudkontor. Vi upplever en stor efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen varför det är både glädjande och värdefullt att återigen ingå i ett partnerskap med Logicenters, säger Jan Persson, CEO på Kilenkrysset, som vidare menar att det goda samarbetet med Staffanstorps kommun möjliggör denna positiva utveckling och mark för mindre logistiketableringar finns kvar.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.<br /> <br /> Previously known as NREP Logistics, our business was founded in 2005 when Nordic Real Estate Partners (NREP) started...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden