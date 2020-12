Logicenters och Dahl i dubbelaffär norr om Stockholm

Logicenters gör två affärer med Dahls. Bild: Logicenters

Uthyrning I Bålsta, strax norr om Stockholm, ska Logicenters utveckla en 72 000 kvadratmeter stor logistikanläggning för VVS-grossisten Dahl Sverige AB. Fastigheten ska bli Dahls nya centrallager och beräknas stå redo för inflytt i slutet av 2022. Vidare har Logicenters även förvärvat Dahls nuvarande 45 000 kvadratmeter stora logistikanläggning belägen i Kallhäll, mellan Bålsta och Stockholm.

Logicenters kommer själva att stå för uppförandet av det toppmoderna och högautomatiserade centrallagret – vilket kommer att utvecklas i nära samråd med Dahl för att passa företagets samtliga logistiska behov.



– Att Logicenters har fått förtroendet att få utveckla Dahls nya logistikanläggning är oerhört roligt. Vi har mångårig erfarenhet av varandra och det känns helt naturligt att ta samarbetet till nästa nivå. Att det nya centrallagret dessutom är en av årets största logistiktransaktioner i Sverige är givetvis också en fin merit. Det är en fröjd att få etablera sig i en kommun som Håbo som verkligen förstår värdet av modern logistik och jag vill tacka kommunen för ännu ett gott samarbete, säger Matthias Kettelhoit, head of Logicenters.



Tillträdet sker under första kvartalet 2021 och det kommer att finnas möjlighet för Logicenters att bygga ut anläggningen med upp till 12 000 kvadratmeter utöver den befintliga lagerytan. Dahl kommer att fortsatt bedriva verksamhet i fastigheten tills dess att det nya centrallagret i Bålsta har färdigställts.



– Vi är oerhört glada över att återigen kroka arm med Logicenters. Det är givande att få samarbeta med en aktör som delar vår syn på hur morgondagens logistikanläggningar ska utvecklas och vi ser fram emot att flytta in i vårt nya toppmoderna centrallager, säger Göran Dahlin, vd på Dahl Sverige AB.



I linje med Logicenters höga hållbarhetsmål kommer den nya fastigheten i Bålsta att certifieras enligt miljöcertifieringen Breeam Very Good. Det finns även möjlighet att installera solceller på fastighetens tak. Den befintliga lagerlokalen i Kallhäll kommer att vid Logicenters tillträde genomgå en hållbarhetsbesiktning.



– Det är mycket glädjande att Logicenters återigen har valt att etablera sig i vår kommun och vi ser även fram emot att välkomna Dahl till Håbo. Vi är övertygade om att Håbos strategiska läge i regionen kommer att komma deras verksamhet väl till pass, säger Mattias Jonsgården, kommundirektör i Håbo kommun.



– Företag och företagande skapar arbetstillfällen och är en prioriterad fråga i kommunen. Vi är därför glada över den nya etableringen i Håbo och ser positivt på de höga hållbarhetsmålen och fastighetens tänkta miljöcertifiering, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun.

