Logicenters hyr ut 37 500 kvadratmeter till Dagab

Logicenters växer rejält i Landskrona, tillsammans med Dagab. Bild: Logicenters

Uthyrning Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne. Den 37 500 kvadratmeter stora anläggningen beräknas stå redo för Dagab att flytta in i slutet av 2022.

Logicenters fortsätter att utöka sin närvaro i Öresundsregionen. Nu har logistikfastighetsaktören förvärvat en 96 000 kvadratmeter stor tomt väster om trafikplats Landskrona Södra av Landskrona stad. Samtidigt har man även tecknat ett avtal med Dagab, Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag, som avser utveckling samt uthyrning av en 37 500 kvadratmeter stor logistikanläggning som ska uppföras på den förvärvade tomten.



Anläggningen blir Dagabs nya rikslager för frukt och grönt och beräknas stå redo för inflyttning under Q4 2022. Anläggningen blir den andra som Logicenters utvecklar åt Dagab. Den första är en över 100 000 kvadratmeter stor anläggning i Bålsta som nu är under utveckling. Den nya anläggningen ligger belägen på adressen Örja 1:23. Området är en väletablerad logistisk knytpunkt i södra Sverige med närhet till bland annat motorvägarna E6 och E20. Detta blir Logicenters tredje investering på kort tid i Landskrona där man idag har hyresgäster som Sunclass Airlines ApS, Nagel-Group och NA-KD. I och med utvecklingen av Dagabs nya lager kommer Logicenters att äga nästan 85 000 kvadratmeter logistikyta i Landskrona.



– Logistik är och kommer fortsatt vara en viktig pusselbit i morgondagens samhälle. Som logistikutvecklare vill vi därför alltid erbjuda våra hyresgäster moderna och hållbara logistikanläggningar på de bästa och mest strategiska platserna. Därför är jag oerhört glad att återigen samarbeta med både Dagab och Landskrona stad, två aktörer som vi redan har mycket goda relationer med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

