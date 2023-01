Logicenters hyr ut 13 000 kvadratmeter i Köpenhamnsregionen.

Uthyrning Logistikfastighetsaktören Logicenters fortsätter att växa med sin närvaro i Köpenhamnsregionen. Nu står det klart att Bedrocan, en leverantör av medicinsk cannabis, kommer att hyra in sig på 13 000 kvadratmeter i Køge.

Redan för två år sedan förvärvade Logicenters en markyta på 160 000 kvadratmeter i den danska logistikparken Skandinavisk Transport Center i Køge, söder om Köpenhamn. Logistikfastighetsaktören planerar att utveckla anläggningar om totalt 68 000 kvadratmeter i parken, vilka nu börjar fyllas med framtida hyresgäster.

Ett långsiktigt hyresavtal har skrivits mellan Logicenters och det nederländska företaget Bedrocan om att hyra in sig på 13 000 kvadratmeter i Egedesvej C. Den initiala planen är att inflyttning kommer att ske den 1 maj 2023.

– Det glädjer oss väldigt mycket att avsluta året med att ingå ett långsiktigt avtal med Bedrocan. Vår toppmoderna och hållbara logistikanläggning kommer verkligen att tillgodose Bedrocans behov att effektivisera deras logistikverksamhet på den danska marknaden. Vi ser fram att välkomna våra nya hyresgäster under våren, säger Thomas Petersen, Commercial Managers på Logicenters.

Bedrocan är världens mest erfarna producent av medicinsk cannabis. Deras högkvalitativa cannabis används över hela världen av patienter, läkemedelsutvecklare och forskare. De driver två inomhusodlingsanläggningar i Nederländerna och nu en i Danmark (Køge). Bedrocan är inte involverad i produktionen av cannabis för fritidsbruk.

– Med två decennier av erfarenhet av att tillverka medicinsk cannabis av farmaceutisk kvalitet ser vi fram emot att vidareutveckla vår verksamhet i Norden. Logicenters logistikanläggning gav oss den perfekta möjligheten att utöka vår verksamhet och vi ser verkligen fram emot vårt samarbete under de kommande åren, säger Jaap Erkelens, VD på Bedrocan.

Skandinavisk Transport Centre erbjuder geografiska fördelar med närhet till Europavägarna E20, E55 och E47. Køge ligger även i nära anslutning till Köpenhamn och Køge hamn. Andra aktörer i området är Lidl, Netto, Bring och Movianto.

