Logicenters första hyresgäst i Staffanstorp klar

Logicenters hyr ut i Staffanstorp. Bild: Logicenters

Uthyrning First Class Brands of Sweden hyr 5 000 kvadratmeter av Logicenters i deras nya anläggning i Staffanstorp.

Nu har ett av Sveriges snabbast växande företag inom hälsoprodukter skrivit avtal med Logicenters om att flytta in i deras kommande anläggning i Staffanstorp, Skåne.



Det står klart efter att parterna skrivit ett sjuårigt hyresavtal avseende en 5 000 kvadratmeter stor yta.

Hela anläggningen beräknas stå klar under början av 2022 och First Class Brands of Sweden väntas flytta in senare under samma år. Fastighetens resterande yta om hela 20 000 kvadratmeter byggs för närvarande på spekulation.



– Vi är väldigt glada över att First Class Brands of Sweden blir den första hyresgästen i vår kommande moderna fastighet. Det är roligt att vi nu är igång med vår satsning i Staffanstorp och First Class Brands of Sweden är ett gott exempel på framtidsföretag som insett värdet i det attraktiva läget som området erbjuder, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.



Fastigheten kommer att uppföras på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Tidigare har stora företag som Bring Frigo, Kuehne+Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.



– Vi ser mycket fram emot att flytta in i vår nya logistikanläggning som dessutom blir belägen i ett perfekt läge för att stötta vår tillväxtresa och verksamhet. Jag vill tacka Logicenters för ett gott samarbete hittills och vi kommer att följa utvecklingen av det som blir vårt nya lager samt huvudkontor i Sverige med stor spänning, säger Felipe Garay, COO & delägare på First Class Brands of Sweden.

