Logicenters förlänger i Strängnäs och Rosersberg

Logicenters förlänger hyresavtalet med Dustin i Rosersberg. Bild: Logicenters

Uthyrning Logicenters förlänger avtalen med Menigo Foodservice AB i Strängnäs och Dustin AB i Rosersberg. Nya hyresavtal har tecknats på hela sju respektive tio år. Under 2020 kommer Logicenters att vidareutveckla fastigheterna för att ytterligare passa hyresgästernas behov.

Efter flera års samarbete står det nu klart att Menigo Foodservice AB och Dustin AB väljer att förnya sina hyresavtal hos Logicenters. Menigo har tecknat ett sjuårigt avtal med Logicenters och fortsätter som hyresgäst i fastigheten Bussen 5 i Strängnäs som inrymmer en modern logistikanläggning. Fastigheten är belägen mellan Södertälje och Eskilstuna, vilket är ett ypperligt logistikläge med närheten till Stockholm och Mälardalen. Byggnaden omfattar 27 500 kvadratmeter och har moderna lokaler som är anpassade för hantering av kyl-, frys- och torrvaror.



Dustin fortsätter att hyra fastigheten på Metallvägen 36 i Rosersberg, som även den är belägen i ett av de bästa logistiklägena i Sverige i och med närheten till väg E4, Stockholm, Mälardalen och Arlanda. Dustin har tillsammans med Logicenters tecknat ett tioårigt avtal och kommer även själva att investera i automation under kommande hyresperiod. Logistikanläggningen som Dustin nu fortsätter att hyra uppfyller alla kriterier för att bedriva moderna logistikverksamheter och den uthyrda ytan uppgår till 22 500 kvadratmeter.

– Det känns oerhört roligt att våra hyresgäster är så pass nöjda hos oss att de väljer att förlänga med långsiktiga kontrakt. Att Menigo och Dustin förlänger sina kontrakt med hela sju respektive tio år är ett kvitto på att våra fastigheter är attraktiva och kan stötta deras tillväxtresor. Logicenters har alltid för ambition att erbjuda högkvalitativa och flexibla fastigheter i lägen som är strategiskt lämpade för logistik och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster, säger Jonas Kennerhed, Asset Manager, Logicenters.



Menigos kontrakt löper ut den 1 januari 2021 och anpassningar samt förbättringar av fastigheten kommer att utföras under 2020. Anpassningarna av fastigheten i Rosersberg kommer att påbörjas omgående och avslutas under 2020.

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden