Logicenters etableras i finska Kerava. Bild: Skiss: Logicenters

Bolag Nu stärker Logicenters portföljen på den finska marknaden. I Kerava, strax utanför Helsingfors, ska Logicenters utveckla en logistikanläggning på totalt 18 300 kvadratmeter. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats med hyresgästen Dachser som hyr en yta på cirka 4 600 kvadratmeter. Fastigheten beräknas stå färdig under 2020.

Den 18 300 kvadratmeter stora fastigheten ligger i Kerca logistikområde, strax utanför Helsingfors, och beräknas stå färdig under tredje kvartalet 2020. Byggföretaget Lehto Tilat Oy ansvarar för uppförandet av fastigheten. Ett tioårigt hyresavtal är tecknat med logistikaktören Dachser avseende en 4 600 kvadratmeter stor yta som består av 4 000 kvadratmeter cross dock-område och 600 kvadratmeter kontorsområde.



Logicenters nya anläggning är belägen på en strategiskt viktig plats i Helsingforsregionen, med närhet till internationell flygplats och motorvägen E75. Närheten till tågstationen Savio möjliggör dessutom goda pendlingsmöjligheter till Helsingfors. I linje med Logicenters ambition att energieffektivisera sina fastigheter, kommer logistikanläggningen att utrustas med solceller på taket samt använda sig av geotermisk värme.

– Det gläder oss att utvecklingen i Kerava är igång. Området är attraktivt på grund av sitt strategiska läge, goda kommunikationer samt konkurrenskraftiga hyresnivåer. Därför är det glädjande att kommunen satsar på logistik. Vi har sedan tidigare en mycket god relation till Dachser, vilket gör det extra roligt att få att påbörja den här utvecklingen tillsammans med dem, säger Jarkko Äikää, Commercial Director på Logicenters i Finland.



– Den moderna terminalen i Kerava, liksom närheten till hamnen i Vuosaari och järnvägen, erbjuder en utmärkt logistiskplats för Dachser, både idag och i framtiden. Dessutom kan vi tillhandahålla en mängd tjänster för finska export- och importföretag på den inhemska marknaden. Det flexibla samarbetet med Logicenters och staden Kerava gör det möjligt för oss att fortsätta vår tillväxtresa, som började för vår vägtransportsverksamhet 2014 i Finland, säger Tuomas Leimio, Managing Director, European Logistics Finland, DACHSER Finland Oy.



Den nya logistikanläggningen har för närvarande cirka 13 000 kvadratmeter ledigt för framtida hyresgäster som vill etablera sig i logistikområdet.

