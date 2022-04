Logicenters bygger ut anläggning i Arlanda

Logicenters bygger ut anläggning åt Aditro. Bild: Logicenters

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att Logicenters bygger ut sin fastighet i Arlandastad. Expansionen innebär en utökning på 10 300 kvadratmeter och utbyggnaden beräknas stå klar under det sista kvartalet av 2022.

För tre år sedan tog Logicenters det första spadtaget för en ny logistikanläggning i Arlandastad, strax norr om Stockholm. I dag bedriver Aditro Logistics verksamhet i fastigheten. Anläggningen som innefattar en yta om totalt 25 000 kvadratmeter ska nu byggas ut med ytterligare 10 300 kvadratmeter för att möta hyresgästens fortsatta tillväxt och behov.

– Vi är otroligt glada över att få utöka vår närvaro i Arlandastad ytterligare. Området vid Arlanda Flygplats är en snabbväxande logistikhub med många etablerade logistikaktörer som exempelvis Schenker, DSV och Bring. Ambitionerna kring området är därför fortsatt höga och vi är säkra på att Aditro Logistics kommer få fantastiska möjligheter att fortsätta växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden, säger Logicenters vd Matthias Kettelhoit.



Fastigheten, som är belägen på Uppfinnarvägen 6, har moderna tekniska specifikationer och bra generisk layout. Det gör den lämpad både för både dagens och framtidens logistikverksamheter. I och med utbyggnationen kommer fastigheten hjälpa nuvarande hyresgäst att fortsätta sin tillväxtresa.

– Fastigheten ligger på ett väldigt attraktivt läge och det känns otroligt roligt att vi nu får ytterligare 10 300 kvadratmeter att fortsätta växa på. Vi vill återigen tacka Logicenters för ett bra samarbete och vi ser fram emot att tillträda vår nya del av fastigheten i slutet av 2022, säger Jonas Eriksson, General Manager på Aditro Logistics.

NREP på Branschguiden

NREP was founded 2005 on the simple idea that real estate is ready for change. We work to drive this change, improving the built environment to the benefit of customers, communities, and cities.



We are committed to lead and accelerate the way towards a carbon neutral sector, pledging to decarbonise our real estate portfolio well ahead of the IPCC’s target date of net zero by 2050, and become carbon neutral already by 2028 – encompassing both operational and embodied carbon.



For years, NREP has pioneered sustainability in real estate. Before upcycling became a trend, we created the wo...

Läs mer om NREP på Branschguiden