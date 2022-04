Logicenters anställer solenergiexpert

Jon Malmsten. Bild: Logicenters

Karriär Logicenters rekryterar Jon Malmsten som kommer att ansvara för logistikfastighetsaktörens hållbara energilösningar.

Med ett hållbarhetsmål att vara helt klimatneutrala år 2028 behöver Logicenters utveckla alla delar inom verksamheten. Den ambitiösa solcellsstrategin har redan implementerats på flertalet av företagets logistikanläggningar och engagemanget ska nu utvecklas ytterligare med en topprekrytering inom området.



Jon Malmsten har anställts som Energy Transition Expert på Logicenters med ansvar för hållbarhet samt energilösningar i fastigheter under förvaltning såväl som i utvecklingsprojekt.



– Personligen ser jag solceller som lika naturligt att bygga på ett anläggningstak som golv och väggar är att bygga invändigt. Redan idag täcker våra anläggningar en total yta på över två miljoner kvadratmeter och vår ambition är att bygga solceller på totalytan. Logicenters har för närvarande drygt 20 anläggningar med installerade solcellsanläggningar, en siffra som är på väg att fördubblas genom pågående kunddialog. Med det sagt kan vi enkelt konstatera att Jon Malmstens dagar hos oss kommer att vara lätta att fylla och detta är en topprekrytering för oss, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Jon Malmsten kommer senast från Aktea Energy där han ansvarat för strategi- och behovsanalys av laddinfrastruktur för företag som planerar att byta till fossilfri drift av sina servicebilar. Han har tidigare även arbetat som Adjunkt på Högskolan på Gotland med fokus på vindkraftsteknik.



– Jag är väldigt glad över att få denna möjlighet att utmana mig själv och vara en del mot de högt uppsatta hållbarhetsmålen med en CO2-neutral verksamhet. Vi som bygger stora logistikanläggningar har ypperliga förutsättningar och därmed ett ansvar att ta en ledande roll inom utbyggnaden av solenergi på våra stora tak. Här finns också intressanta synergier då solelen kan ladda framtidens eldrivna distributionsbilar. Det händer otroligt mycket på marknaden just nu och Logicenters kan vara med och göra skillnad, säger Jon Malmsten.

