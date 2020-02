Logicenter satsar i norska Vestby

Logicenters nyutvecklar fastighet i norska Vestby. Bild: Logicenters

Bolag Logicenters fortsätter att stärka sin närvaro på strategiska platser för logistik i Norden. Logistikfastighetsaktören ska nu utveckla en logistikanläggning om 12 000 kvadratmeter i Vestby, Norge. Första hyresgästen, BH Nordic AS, har redan tecknat ett hyresavtal om 5 800 kvadratmeter av fastigheten. Utvecklingen ska påbörjas i mars 2020 och fastigheten beräknas stå färdig tidigast i februari 2021. 6 200 kvadratmeter kommer att finnas tillgängligt för ytterligare hyresgäster.

Logicenters ska nyutveckla en fastighet i norska Vestby, strax söder om Oslo, på adressen Torvuttaket 22. Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar yta som omfattar 12 000 kvadratmeter och är beräknad att stå färdig i februari 2021. Anläggningen kommer att utvecklas i linje med Logicenters tydliga hållbarhetsfokus. Den nyutvecklade fastigheten kommer även att bli Breeam-certifierad, vilket är en miljöcertifiering som ställer hårda krav på fastighetens miljöprestanda. Möjligheten att installera solceller på fastighetens tak i syfte att erbjuda hyresgästerna grön elektricitet kommer också att finnas, med ambitionen att hyresgästerna inte ska få en ökad totalkostnad.



Första signerade hyresgästen i den nya fastigheten blir BH Nordic AS, mer känt som Barnas Hus, vilka är specialister inom området barn- och babyprodukter. BH Nordic AS och Logicenters har nu skrivit på ett hyreskontrakt om cirka 5 800 kvadratmeter av fastigheten. Den kvarstående ytan om 6 200 kvadratmeter kommer att vara tillgänglig för ytterligare hyresgäster, något fastigheten blir väl förberedd för att kunna husera.

– Vi är mycket nöjda med att vi har kunnat erbjuda BH Nordic ett nytt lager i Vestby. Det är ett företag som vi upplever har ett stort miljöfokus och som prioriterar en högkvalitativ arbetsmiljö för de anställda, vilket speglas i utformningen av de nya lokalerna och har bidragit till att vi utvecklat bra lösningar. För de kvarstående 6 200 kvadratmeter kommer vi att erbjuda flexibla lösningar för fler potentiella hyresgäster i fastigheten, relaterat till area och kontraktens längd. Vestby är en geografiskt strategisk plats för logistik med närhet till Oslo och det är roligt att vi ytterligare stärker vår närvaro i området, säger Jørgen Bråten Nordby, Commercial Manager, Logicenters Norge.

– Vi på BH Nordic och Barnas Hus är väldigt nöjda med detta avtal för våra nya och effektiva lokaler i Vestby. Barnas Hus är Norges ledande specialistbutik på utrustning och kläder för spädbarn och barn. Från detta logistikcenter kommer vi att vidareutveckla vår snabbt växande onlinebutik och betjäna våra 25 fysiska butiker med utmärkta produkter. BH Nordic och Barnas Hus tar också hänsyn till miljön, vi är certifierade som Miljøfyrtårn och att den nya byggnaden blir BREEAM-certifierad är ett av våra initiativ inom hållbarhet. Vi ser fram emot att flytta till Vestby, och hela organisationen ser fram emot att använda en effektiv och miljövänlig lokal. Den här fastigheten kommer att bli perfekt för oss, säger William Skaar, Ekonomi- och IT-direktör på BH Nordic AS.

