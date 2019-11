Bild: LKF

LKF byggstartar två nya projekt

Bostäder LKFs styrelse har sagt "ja" till två nya byggprojekt – Skymningen i Brunnshög och Ådan i västra Lund.

- Med dessa två projekt får vi totalt ytterligare ett sjuttiotal hyresrätter i Lund. Därmed bidrar LKF dels till utvecklingen både i Lunds nya stadsdel, Brunnshög, men vi skapar dessutom fler hyresrätter på väster, menar Peter Ovenlund, byggchef på LKF.



Det råder stor efterfrågan på hyresrätter i Lund - en efterfrågan som bara ökar. Den 31 oktober tog LKFs styrelse beslut om att byggstarta två nya projekt – Skymningen i Brunnshög och Ådan på Väster.



- LKF har ett viktigt uppdrag att bygga fler, attraktiva hyresrätter och skapa nya hem för lundaborna. Att nu kunna byggstarta två byggprojekt känns väldigt positivt, säger Peter Ovenlund, byggchef på LKF.



Projektet Skymningen i Brunnshög består av både hyresrätter och kontor. LKF ska flytta sina verksamheter från Lilla tvärgatan och Magistratsvägen till det nybyggda kontoret. Det är det första kontorsprojektet i den nya stadsdelen – och LKF blir ett av de första företagen på Brunnshög när vi flyttar delar av verksamheten dit under 2022.



- En levande stadsdel består av många olika delar - man ska kunna jobba, leva, bo och transportera sig i området. I Brunnshög ska detta dessutom ske på ett hållbart sätt. Vi på LKF är stolta över att bli en del av det nya Lund, menar Peter Ovenlund.



Projekt Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster. Innan byggstart av husen kan ske så behövs en del ledningsomläggningar göras. Byggstart planeras ske under sommaren 2020. I slutet av 2021 kan inflyttningen påbörjas.



- LKF vill bygga hem som passar alla, just i projektet Ådan bygger vi smarta yteffektiva 2:or och 3:or. Vi på LKF har dessutom stort fokus på energifrågorna, Ådan är ett lågenergihus och byggnaden har, som merparten av våra nyproduktionsprojekt, solceller på taket, avslutar Peter Ovenlund.



Fakta LKFs Skymningen:

• Byggs i Brunnshög, Lunds nya stadsdel

• 49 nya hyresrätter, kommersiella lokaler och Brunnshögs första kontorsprojekt

• Beräknad byggstart 2020, beräknad inflyttning 2022

• Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Ingår krav angående energi, innemiljö/komfort och material.



Fakta LKFs Ådan:

• Byggs i stadsdelen Väster, i området Papegojelyckan

• 25 yteffektiva lägenheter

• Beräknad inflyttning i slutet av 2021

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

