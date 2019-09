Bild: Diös

Livsstilsbutiken Crib nyetablerar och konceptutvecklar i centrala Sundsvall

Uthyrning Diös presenterar ännu en satsning som ligger i linje med deras strategi om stadsutveckling.

Det är kläd- och inredningsbutiken Crib som växer och utökar med ett nytt hållbart vintagekoncept. I samband med det flyttar butiken till gallerian, som har bästa läge mitt i centrala Sundsvall. Just nu färdigställs lokalerna som ska anpassas till Cribs butikskoncept. Öppning av den nya butiken planeras till slutet av oktober.



Crib grundades i början av 2016 av Ewalena Persson och Peter Bergseije. Sedan dess har många kunder fått hjälp med homestyling, personal shopping och ett brett designerutbud. Nu växer företaget genom att etablera ytterligare ett koncept, med ett tydligt fokus på hållbarhet, när de lanserar Second hand by Crib Vintage. Det nya konceptet kommer fungera som ett nytt affärsben i verksamheten och erbjuda second handkläder med fokus på design och kvalitét.



- Äntligen kan vi presentera vår nästa satsning i centrala Sundsvall. Crib är ett attraktivt varumärke i stadskärnan och en viktig pusselbit för oss i vår utveckling av centrala Sundsvall. Tillsammans kommer vi fortsätta arbeta mot vår vision om att göra Sundsvall till en av Sveriges mest inspirerande städer, säger Maryanne Karlsson, förvaltare, Diös.



- Vi är glada över att kunna berätta att Cribfamiljen växer och utökar med ytterligare ett koncept. Vårt nya Second Hand by Crib Vintage har ett stort fokus på hållbarhet -något vi tycker är enormt viktigt i dessa tider. Det här är vårt sätt att agera hållbart och samtidigt ta ansvar över utbudet i centrala Sundsvall tillsammans med Diös. Vi hälsar nya och gamla kunder varmt välkomna till vår nya fina butik i gallerian, säger Ewalena Persson, ägare, Crib.

