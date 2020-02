Lista: fastighetsaktierna Corem pumpat in 1,5 miljarder kronor i

Bolag Under Q4 valde Eva Landén & Co att pumpa in mer än 1,5 miljarder kronor av Corems kapital i andra noterade fastighetsbolag. Fastighetssverige har hela listan.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se