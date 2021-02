Lisen Heijbel. Bild: CBRE

Lisen Heijbel lämnar CBRE för Savills IM

Bolag Lisen Heijbel blir ny Head of Investment Nordics på Savills Investment Management.

Lisen Heijbel har rekryterats till rollen som Head of Investment på Savills IM där hon kommer att ansvara för investeringar och försäljningar i de nordiska länderna. Hon har en lång erfarenhet av transaktioner där hon närmast arbetade på CBRE i rollen som Head of Capital Markets Sweden. Dessförinnan arbetade Lisen Heijbel med transaktionsrådgivning på JLL i Stockholm och i London. Hon har 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon tillträder tjänsten den första februari 2021.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Lisen Heijbel i rollen som Head of Investment, Nordics. Hennes gedigna erfarenhet från olika transaktionsmarknader är en väldigt stark grund för att arbeta i en internationell miljö. Detta, tillsammans med hennes erkänt goda ledaregenskaper blir mycket värdefulla komponenter som vi värderar högt när vi nu bygger ett nytt team för framtiden, säger Peter Broström, Head of Nordics på Savills IM.

– Savills IM erbjuder en mycket attraktiv plattform för internationellt kapital som vill komma åt den nordiska fastighetsmarknaden. Jag attraheras av att bli en del av en lokal snabbfotad organisation uppbackad av globalt kapital och med ett gott renommé. Vi räknar nu med att höja investeringstakten rejält i Norden kommande år och rekryterar fler till vårt team, säger Lisen Heijbel.

– Vi har varit väldigt framgångsrika i vår kapitalresning i Europa det senaste året och avser att kraftigt växa vår närvaro i Norden kommande år. Vi investerar för ett flertal fonder och strukturer och gör investeringar inom de flesta fastighetsslagen, säger Peter Broström i en avslutande kommentar.

