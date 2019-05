Link rekryterar Per Olsson som hållbarhetschef

Publicerad den 16 Maj 2019

Per Olsson, ny hållbarhetschef på Link arkitektur.

Karriär Per Olsson blir ny hållbarhetschef på Link arkitektur. Han har 20 års erfarenhet från Skanska, där han har arbetat med social och ekologisk hållbarhet utifrån en tydlig affärsnytta för både projekt och kunder.

Per Olsson kommer att ansvara för såväl internt som externt hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i Malmö, men med hela Sverige som sin spelplan, kommer Per att axla det strategiska hållbarhetsarbetet i nära samarbete med de lokalt hållbarhetsansvariga.



– Ekologisk och social hållbarhet är kärnfrågor på de flesta företag idag, men inget av det är möjligt om inte den ekonomiska aspekten tillgodoses. Därför drivs jag av förståelsen för hur hållbarhet kan bidra till kommersiella värden för kunden och övriga intressenter. Det hoppas jag kunna vara med och utveckla vidare på Link arkitektur, säger Per Olsson.



Link arkitektur har skrivit under färdplanen för bygg- och anläggningssektorn inom Fossilfritt Sverige 2045 och just nu arbetar de med Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad på Gotland. Företaget driver även utvecklingsprojektet Placemaking in the Nordics. Projektet består av 16 kommuner, organisationer och fastighetsutvecklare i fyra olika länder som samverkar för att skapa attraktiva platser med värde, trygghet och identitet.



– Pers gedigna erfarenhet inom hållbarhet och affärsutveckling är en viktig kombination i det fortsatta arbetet med att utveckla vårt hållbarhetserbjudande till våra kunder. Jag ser fram emot hur vi kan dra nytta av hans kompetens och lyfta hållbarhetsaspekten i våra projekt ännu mer, säger John Lydholm, vd för Link arkitektur.



Per Olsson tillträder den 27 maj med placering i Malmö.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

