Henrik Nobel, Mats Tindberg, Mårten Lindberg, Johan Herrström och Tobias Wåhlén. Bild: Lindahl/Martina Huber

Lindahl öppnar nytt kontor i Stockholm

Juridik Advokatfirman Lindahl öppnar ett nytt kontor i Stockholm. Gruppen som startar verksamheten består inledningsvis av tre delägare; Henrik Nobel och Mårten Lindberg som rekryterats externt samt Mats Tindberg som ansluter från Lindahls Helsingborgskontor. Tobias Wåhlén kommer tillbaka i en ny vd-roll.

Därutöver kommer klienter på Stockholmsmarknaden få tillgång till Lindahls samtliga kompetenser från fler än 160 jurister på fem kontor i landet.



Samtidigt återvänder den tidigare byråchefen Tobias Wåhlén i en nyinrättad roll som vd för hela verksamheten, med placering i Stockholm.



– Som en av Sveriges största byråer är det viktigt med närvaro i Stockholm, och vi är därför mycket glada över att kunna presentera ett nytt Stockholmskontor och Tobias som ny vd. Genom att bygga upp Stockholmskontoret från grunden säkerställer vi vårt starka varumärke och vår uppskattade kultur, det som alltid har utgjort basen för samarbetet med våra klienter och som har varit drivande för vår framgång. Nu börjar vi skriva nästa kapitel i vår berättelse om hur vi skapar affärsnytta för klienterna och får en uthållig tillväxt för Lindahl, säger Johan Herrström, styrelseordförande i Advokatfirman Lindahl.



Delägargruppen på Stockholmskontoret består inledningsvis av Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg. Henrik Nobel har en bakgrund som advokat och hans expertis finns främst inom M&A, bolagsrätt och private equity. Mårten Lindberg är advokat och specialiserad inom IT, medie- och immaterialrätt. Han har lång erfarenhet, bland annat som bolagsjurist på Spotify och dessförinnan på IFS. Mats Tindberg har varit på Lindahl i tio år och har mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik inom svensk industri och är specialiserad på bolagsrätt, M&A och IT.



– Nu drar vi igång med full energi, och tillsammans med alla skickliga kollegor på Lindahl ska vi bygga upp en verksamhet med fullt fokus på klientens affärsnytta och därigenom ta en stark position i Stockholm, säger Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg i ett gemensamt uttalande.



Utöver etableringen av ett nytt Stockholmskontor gör Lindahl en rad satsningar för att få hastighet i utvecklingen av byrån. Tobias Wåhlén, tidigare COO på Lindahl, återvänder i en nyinrättad roll som vd, med uppdrag att växa hela byråns verksamhet och med särskilt fokus på Stockholmsmarknaden.



– Jag ser mycket fram emot att få fortsätta utveckla Lindahl och tillsammans med alla fantastiska medarbetare skapa nya starka leveranser till klienter i hela landet. Vårt fokus är att skapa en stadig expansion och vi sätter nu högsta fart i arbetet med att presentera vårt erbjudande och våra unika fördelar för att attrahera nya klienter och talanger. Här finns en ambition och en prestigelös kultur som jag är väldigt stolt över att återigen få bli en del av, säger Tobias Wåhlén.



Stockholmskontoret består inledningsvis av tolv personer och kommer under uppbyggnadsfasen att ha ett nära samarbete med övriga kontor inom Lindahl, inte minst med kontoret i Uppsala. Tillsammans bildar de en stark enhet med omkring 50 jurister och kapacitet för alla typer av klientuppdrag i Mälarregionen. Utöver Stockholm har Lindahl kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Lindahl har cirka 250 anställda.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen