Lindahl gör hållbarhetsresa – seglar till Almedalsveckan

Bild: Lindahl

Publicerad den 18 Juni 2019

Advokatfirman Lindahl tar i år Skutan Mathilda af Mollösund till Almedalen.

Bolag På söndag den 23 juni sätter Advokatfirman Lindahl segel mot Visby och Almedalsveckan. Resan påbörjas i Göteborg och förväntas ta sex dagar. Ombord på båten finns jurister som under resans gång kommer att diskutera hållbarhetsfrågor.

- Vi ville göra något konkret hållbart, så istället för flyg, bil, eller färja så seglar vi i år till Almedalen, säger förste matros Hanna Lundqvist.

Skutan Mathilda af Mollösund lämnar den 23 juni Sjötorp hamn i Vänern och sätter kurs mot Visby där hon ligger i hamn mellan den 29 juni och 3 juli. Under kapten Karin Rosenbergs ledning kommer seglingen att ske i fem olika etapper med olika Lindahlbesättningar per etapp.

Under tiden i Visby hamn består besättningen av representanter från Lindahl Göteborgs upphandlingsgrupp: Hanna Lundqvist, Denise Peters, Anders Nilsson och fastighetsgrupp: Robert Jukic Karlsson och Jon Fägerquist.

Båten kommer att ligga lätthittad längst in i hamnen där alla är välkomna ombord för att prata hållbarhet, upphandling, fastighetsrätt eller bara ta en kopp kaffe och prata segling.



Syftet är – förutom att delta under Almedalsveckan – att göra en resa med temat hållbarhet. Under resan kommer det att hållas utbildningsmoment och diskussioner om hur vi kan arbeta mer hållbart – både på arbetsplatsen och i förhållande till klient. På Lindahl handlar det dels om att skapa en hållbar arbetsmiljö, dels om att minimera miljöpåverkan. I förhållande till klienter vill Lindahl skapa en medvetenhet och kunna bidra med proaktiv rådgivning i hållbarhetsfrågor.

