Lidéns gör första förvärvet i Stockholm

Transaktioner Lidéns Fastigheter har förvärvat en hyresfastighet i Bromma, Stockholm, av en privatperson för 41 miljoner kronor.

Newsec var säljarens rådgivare.



Fastigheten Almanackan 2 uppfördes 1944 och är belägen nära Abrahamsbergs t-banestation. Bostadsfastigheten omfattar tolv lägenheter med en total BOA om 672 kvadratmeter samt två lokaler med en total LOA om 149 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 41 miljoner kronor.



– Vi upplever en mycket stark efterfrågan på attraktivt belägna hyresfastigheter i Stockholm och att affärer görs på höga nivåer, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.



Lidéns Fastigheter är ett familjeföretag som tidigare har varit etablerade i Östergötland med Linköping som utgångsläge. Det här är bolagets första förvärv på Stockholmsmarknaden.

