Pilen 4. Bild: Lidén Group

Lidén gör sitt första förvärv i Trollhättan

Transaktioner Lidén kliver in i Trollhättan genom att köpa en centralt belägen hyresfastighet innehållandes tolv lägenheter med en totalt uthyrbar area på 1 026 kvadratmeter.

Magnus och Marcus Lidén. Magnus och Marcus Lidén.

Fastigheten Pilen 4 är byggd 1945 och är rotad 1989.

– Det känns extra spännande med detta köp, dels för att det blir vårt första förvärv i Trollhättan men också för att just denna fastighet under 90-talet ägdes av vår far, säger Magnus Lidén, vd för Lidén.



Lidén Group AB är sedan tidigare en av de större aktörerna i Uddevalla och Vänersborg och med förvärvet i Trollhättan bildar man Region Trestad som förvaltningsenhet.

– Staden passar vår förvaltning riktigt bra då vi redan har en väl fungerande organisation i området. Dessutom är det en riktigt fin fastighet, säger Michael Andersson, förvaltare Trestad.



Tillträde sker 1 maj 2020 och Svensk Fastighets Rådgivning har varit rådgivare i affären.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

