Lekia öppnar butiker i Mall of Scandinavia och Nacka Forum

Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Publicerad den 10 April 2019

Nacka Forum och Mall of Scandinavia.

Uthyrning Nu är det bekräftat att Lekia öppnar ytterligare två butiker i Unibail-Rodamco-Westfield ägda köpcentrum i Stockholmsregionen. Leksakskedjan har redan butiker i Täby Centrum och Solna Centrum och nu är det klart att två butiker tillkommer, den första i Nacka Forum under våren och en flaggskeppsbutik i Mall of Scandinavia efter sommaren.

Med över 140 butiker i norden är Lekia nordens största leksakskedja. Gruppen fortsätter nu sin starka tillväxt och satsar ytterligare på Unibail-Rodamco-Westfield ägda köpcentrum på den nordiska marknaden. Med redan etablerade butiker i Täby Centrum och Solna Centrum bekräftar nu kedjan butiksöppningar i Nacka Forum och Mall of Scandinavia.

– Vi är väldigt glada för att öppna bra fackhandelskedjor för leksaker i sådana prisbelönta och välskötta köpcentrum som Nacka Forum och Mall of Scandinavia. Vi tror på att leken och leksaker är en viktig del i barns pedagogiska utveckling och när man besöker Lekia ska barnen få se, känna och klämma på det som lockar deras intresse. Med två nya Lekia-butiker i Stockholmsområdet så når vi ännu fler av vår målgrupp , säger Lekias vd, Baldvin Georgsson.



I Nacka Forum öppnar Lekia en butik i tidigare BR lokal på plan 0. Med mycket bra placering och lite över 420 kvadratmeter beräknas butiken öppna under sommaren.



I Mall of Scandinavia öppnar Lekia en flaggskeppsbutik med inredning och upplevelser utöver det vanliga, mer information om detta släpps inom kort. Butiken kommer att ligga på plan 0 och vara cirka 415 kvadratmeter. Flaggskeppsbutiken beräknas stå klar efter sommaren.

– Med Lekias öppning i Mall of Scandinavia och Nacka Forum fortsätter vi att erbjuda våra besökare ett starkt och brett familjeutbud, säger Martin Lindgren, Director of Operations Nordic. De starkaste shopping destinationerna fortsätter att utmärka sig och erbjuda besökarna de bästa varumärken och senaste upplevelserna.

