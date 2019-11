Barkarby Gate Bild: JLL

Lekia och Big Baby öppnar i Barkarby Gate

Uthyrning Lekia och Big Baby flyttar gemensamt in i tidigare Toys r us lokalen i Barkarby och öppnar under våren 2020. JLL var rådgivare till Savills IM i uthyrningsprocessen.

Under våren 2020 öppnar Lekia och Big Baby upp sina verksamheter i Barkarby Gate. Respektive butik blir cirka 1 000 kvadratmeter och stärker därmed upp utbudet på leksaker och babyartiklar i Barkarby.



Barkarby Gate ligger vid infarten till Barkarby Handelsplats, Totalt har handelsplatsen13 andra hyresgäster. I anslutning till Lekia och Big Babys nya butiker ligger bland annat: Clas Ohlsson, XXL, Ö&B Arken Zoo och Kjell & Company.



– Vi är mycket glada att få välkomna Lekia och Big Baby till Barkarby Gate. De är två uppskattade varumärken och blir en naturlig del i att stärka utbudet inom segmentet baby-och leksaker i Barkarby, vilket är något som har saknats, säger Hélène Henning, Head of Asset Management, Savills IM.



– Det är glädjande att i omställningstider, där det mest diskuteras butiksdöd och digitalisering, kunna kommunicera att Big Baby fortsätter sin expansion. Big Baby har tredubblat sin omsättning på tre år. Det känns extra kul att kunna nå ut med vårt noga utvalda sortiment på en av Sveriges största handelsplatser, säger Johan Pettersson, vd Big Baby.



– Lekia har expanderat starkt senaste året och är nu uppe i 140 butiker i Sverige. Vi ser ett växande behov för leksaker och allt fler föräldrar vill att barnen ska släppa mobiltelefoner och läsplattor och istället röra på sig och leka med kompisar.

– När Toys r us försvann så var det givet att vi skulle finnas i Barkarby för att kunna tillhandahålla leksaker till handelsplatsens många besökare, säger Peter Stenlund som driver flera Lekia-butiker i Stockholmsområdet.



JLL var rådgivare åt Savills IM i uthyrningsprocessen.

