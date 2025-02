Ännu en lämnar under starten på 2025. Bild: iStock

Ledningsgruppen tunnas ut ytterligare på kort tid

Karriär Ännu en topp i Wästbygg lämnar.

Bild: Wästbygg

Lars Just, avgående CFO för Wästbygg. Lars Just, avgående CFO för Wästbygg.

Lars Just, finanschef för byggbolaget Wästbygg Gruppen, har valt att lämna sin roll och sin plats i koncernledningen på egen begäran. Sedan han tillträdde i augusti förra året har koncernens uppdrag förändrats, vilket också har påverkat rollen som CFO, enligt ett pressmeddelande. Nyligen lämnade vd Jonas Jönehall och i mitten av januari så lämnade Joakim Efraimsson som var vd för Wästbygg AB.

– Det har skett många förändringar i koncernen, vilket gjort att CFO-uppdraget har utvecklats. I samråd med Lars har vi kommit fram till att det är bäst för oss att gå skilda vägar, säger Patrik Mellgren, tillförordnad vd och koncernchef.



Han tillägger att flera ledningspersoner har lämnat under en kort period på grund av förändrade marknadsförutsättningar och att anpassningar inom verksamheten har lett till att vissa roller har förändrats.



Lars Just kommer att vara kvar under uppsägningstiden för att se till att överlämningen blir smidig, och rekryteringsprocessen för hans efterträdare startar omedelbart.

