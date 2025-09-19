Lansa och Bräcke diakoni i nytt stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Med en gemensam planansökan tar Lansa Fastigheter och Bräcke diakoni nu första steget mot att utveckla en ny stadsdel i Göteborg – Bräcke Park. Den nya stadsdelen ska bli ett föredöme för hur bostäder, omsorg och social hållbarhet kan samverka i praktiken.

Projektet, som nu går in i planeringsfasen, är en långsiktig satsning som syftar till att skapa ett levande, inkluderande och medmänskligt område. Bräcke Park kommer att utvecklas i skärningspunkten mellan Biskopsgården och Eriksberg, med målet att bli en knutpunkt som binder samman staden – både geografiskt och socialt.

– Vi är stolta över att tillsammans med Bräcke diakoni driva detta unika projekt. Bräcke Park blir mer än bara bostäder – det blir en plats där människor möts och trivs, med hållbarhet och medmänsklighet i centrum, säger Cecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Cecilia Andersson.

Stadsdelen planeras att innehålla bostäder, omsorgsboenden och mötesplatser, där arkitektur och utemiljö utformas för att främja hälsa, gemenskap och livskvalitet. Detaljplaneprocessen väntas pågå i minst fem år, med en preliminär byggstart omkring 2031.

– Vår gemensamma ambition är att skapa mer än en ny stadsdel och bostäder – vi vill bygga ett grönare, mer sammanhållet och medmänskligt Göteborg, säger Gustaf Lindman, fastighetschef på Bräcke diakoni.

Samarbetet mellan Lansa och Bräcke diakoni förenar Lansans expertis inom hållbar fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling med Bräcke diakonis erfarenhet av idéburen omsorg och socialt ansvar. Det är en kombination som ger projektet Bräcke Park en unik karaktär – och potential att bli en förebild för framtidens stadsdelar.