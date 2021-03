Landia köper i Tyresö. Bild: New Property

Landia köper i Tyresö

Transaktioner Landia köper industrifastigheten Strömfallet 1 i Tyresö av hyresgästen Tyresö Rör.

Rådgivare till säljaren var New Property Transaktion.



Fastighetsbolaget Landia har ingått avtal om förvärv av fastigheten Strömfallet 1, med adress Strömfallsvägen 53–59 i Tyresö. Säljare är VVS-företaget Tyresö Rör, som också kvarstannar som hyresgäst i en del av fastigheten.



New Property Transaktion var säljarens rådgivare och tillträde skedde omgående. Fredrik Leifland, vd på New Property:

– Vi ser ett fortsatt stort intresse och hög aktivitet kring den här typen av fastigheter för lättare industri och logistik i bra lägen. Det gäller både överlåtelser mellan fastighetsbolag och, som i detta fall, att en brukare och hyresgäst är säljare.



Strömfallet 1 omfattar totalt cirka 1 980 kvadratmeter uthyrbar area, med en handfull olika hyresgäster. Fastigheten ligger i Pettersboda industriområde, knappt två kilometer från Tyresö centrum.

