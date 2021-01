Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

Lägre siffror än väntat från NCC

Bolag NCC:s Q4-rapport kom in lägre än analytikernas förväntningar – Både rörelseresultat, omsättning och utdelning.

Rörelseresultatet uppgick till 379 MSEK (670). Väntat var 543 MSEK, enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Infronts estimat.

I resultatet ingår omstruktureringskostnader om 85 MSEK, kostnader som inte var med i analytikerberäkningarna.

Nettoomsättningen uppgick till 14,9 miljarder kronor (18,2), mot väntade 15,7.



Utdelningen föreslås bli 5,00 kronor per aktie (2,50). Väntat var 5,42 kronor.



Helårssiffrorna:

• Orderingången uppgick till 51 199 (58 048) MSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 53 922 (58 234) MSEK

• Rörelseresultatet ökade under perioden och uppgick till 1 360 (1 296) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 281 (1 184) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 1 259 (875) MSEK

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,68 (8,09) SEK



– NCC:s projektportfölj är bättre vilket återspeglas i resultatet. Det här kvartalet har vi också vidtagit åtgärder för att förstärka industriverksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen