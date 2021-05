Erik Ranje. Bild: Sarah Thorén

Lägre förvaltningsresultet – värdeförändringar lyfter Stendörren

Bolag Stendörren redovisar lägre driftnetto och förvaltningsresultat än förra året. Positiva värdeförändringar höjer resultatet.

• Hyresintäkterna ökade med 2% till 161 miljoner kronor (158) och driftnettot minskade med 6% till 111 miljoner kronor (118), på grund av högre kostnader för uppvärmning och snöröjning samt hyresförluster.

• Förvaltningsresultatet minskade med 15% till 53 miljoner kronor (62), eftersom perioden belastats av engångsposter om 6 miljoner kronor hänförliga till förtida återlösen av ett obligationslån med förfall juni 2021.

• Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till sammanlagt ca 14 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 29 miljoner kronor.

• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en genomsnittlig ökning av hyresvärdena om 9%.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (52) motsvarande 1,96 kronor per aktie (1,83).

• Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 169 miljoner kronor (49).

• Periodens resultat ökade med 112% till 186 miljoner kronor (88) motsvarande 6,12 kronor per aktie (2,66).



Vd Erik Ranje:

– Under första kvartalet 2021 ökade resultatet med hela 112%, en siffra vi är nöjda med eftersom den stränga vintern medfört höga kostnader för uppvärmning och snöröjning. Därutöver har kvartalet belastats av relativt höga hyresförluster samt engångsposter hänförliga till förtida återlösen av ett obligationslån. Värt att notera att det nya obligationslånet medför ett förbättrat kassaflöde om cirka 4 miljoner kronor per år.



– I slutet av föregående år genomförde vi vissa organisatoriska förstärkningar inom uthyrningsverksamheten vilka har burit frukt redan under det första kvartalet. Uthyrningen har utvecklats starkt med en nettouthyrning på 14 miljoner kronor och totalt har nya hyresavtal med ett årshyresvärde om cirka 29 miljoner kronor tecknats. Min uppfattning är att organisationen nu står bättre rustad för en fortsatt förbättring av Stendörrens nyckeltal.



– Vi har nu beslutat att i en första etapp utveckla cirka 350 av totalt cirka 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka i egen regi, vilket utgör en milstolpe i vår målsättning att utveckla även bostäder inom Stendörrens befintliga bestånd.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

