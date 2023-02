Monica Fallenius, vd för Annehem. Bild: Annehem och Svenska Handelsfastigheter

Lägre förvaltningsresultat för Annehem

Bolag Annehem redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna ökade under kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 56,8 miljoner kronor (50,2),



Driftnettot uppgick till 45,0 miljoner kronor (39,1),



Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 miljoner kronor (17,0),



Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 12,3 miljoner kronor (66,8). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -2,8 miljoner kronor (1,3).



Resultatet före skatt var 21,0 miljoner kronor (85,1).



Resultatet efter skatt blev 8,9 miljoner kronor (65,1), och per aktie 0,15 kronor (1,10),



Ingen utdelning föreslås.



Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 44,1 kronor (40,9).



Bolaget har efter periodens utgång förskjutit tillväxtmålet från 2024 till 2027.



"Vårt tillväxtmål om 20 procent per år består men på grund av marknadssituationen förlängs tidshorisonten till 2027 då vi ska nått dubbla volymen i fastighetsvärde", kommenterar vd Monica Fallenius.



I rapporten framgår det också att bolaget börjat se en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden. Det är främst en del av de större fastighetsbolagen som avyttrar stora volymer. Men "givet de snabbt växande räntekostnaderna och fortsatt höga prisnivåer så står köpare och säljare en bit från varandra", säger Fallenius.

