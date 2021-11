TIAA lägger bud på 24 Storage. Bild: 24 Storage

Lägger bud på 24 Storage – accepterat av 87 procent

Bolag Amerikanska TIAA – Teachers Insurance and Annuity Association of America – lämnar ett bud på 24 Storage om 62 kronor per aktie.

Budet lämnas via bolaget T-C Storage Bidco

Budkommittén rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet

Priset i Erbjudandet innebär en premie om:

• 31,91 procent i förhållande till stängningskursen i fredags (som var 47 kronor).

• 44,54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga de senaste 30 dagarna

Acceptperioden för erbjudandet förväntas inledas omkring den 10 november 2021 och avslutas omkring den 1 december 2021.



Jasper Gilbey, Head of TIAA General Account, Europe på Nuveen Real Estate, säger:

– Vi har följt 24 Storages utveckling med stort intresse under lång tid. 24 Storage är näs störst på den svenska self storage-marknaden och har en högkvalitativ fastighetsportfölj, hållbarhetsfokuserad strategi och en skalbar affärsmodell. TIAA är redan en stor ägare av self storage i USA och vår ambition är att använda 24 Storage som en plattform för ytterligare tillväxt.



– Vi menar att tillväxtpotentialen reflekteras i vårt attraktiva erbjudande till alla aktieägare.



Ägare bakom 86,8 procent av aktierna har åtagit sig att acceptera erbjudandet och 24 Storages budkommitté uppmanar aktieägarna att acceptera.



Erbjudandet värderar 24 Storage till cirka 925 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

