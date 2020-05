Helsingborg. Bild: Helsingborgs stad

Lager 157 öppnar i Väla

Uthyrning Lager 157 öppnar på 2 000 kvadratmeter i Väla i Helsingborg.

Bild: Herde Förvaltning

Gustav Pokorny på Herde Förvaltning. Gustav Pokorny på Herde Förvaltning.

Lager 157 har en stark position i sydvästra Sverige med butiker i Höganäs, Lund, Svågertorp och Centersyd. Nu startar projektet att på sju veckor få en 2000-kvadratare på Väla i Helsingborg öppningsklar. Det blir företagets fjärde etablering den här våren.

– Egen ingång och goda grannar i ett expansivt område - det är ett riktigt drömläge för oss, säger Johanna Winther, operativ chef. Det är också en stor lokal som ger utrymme för att exponera hela konceptet på ett värdigt sätt. I samband med att vi lanserade en kollektion arbetskläder för en månad sedan satte vi kampanjrubriken "Keep on working". Det är just vad vi gjort och vad vi måste fortsätta göra. Det känns riktigt skönt att vi landar första halvårets öppningar i linje med vår initiala etableringsplan – om än på målsnöret och med andra förutsättningar. En enorm laginsats som vi lyckas med för att vi inte permitterat utan fokuserat resurserna på rätt uppgifter.

– Vi är väldigt glada att få Lager 157 som hyresgäst på Väla. En hyresgäst vi vet levererar och som passar utmärkt som granne till våra andra butiker, säger Gustav Pokorny på Herde Förvaltning.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

