Från vänster: Lovisa Löwenborg, Her House Foundation, Anna Smith, Estea, Jonas Andersson, Slättö, Helena Baude, Gullers, Erik Lemaitre, K2A samt moderator Olga Persson, Unizon Bild: Her House

"Kvinnor lever på flykt i Sverige i dag"

Sverige Her House Foundation ser ett ökat intresse från fastighetsbolag att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att ge förtur till bostäder.

Her House Foundation samarbetar med fastighetsägare runt om i Sverige och förmedlar bostäder till kvinnor som är i behov av ett nytt hem efter en tid på skyddat boende. En fråga som i slutändan handlar om kvinnors liv, och död. Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att ingen av de kvinnor som mördades de tre senaste åren hade fått tillgång till permanent bostad.



Nyligen genomförde Her House och Unizon, riksförbund för 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, seminariet Nästa steg för hållbarhet på bostadsmarknaden.



– Kvinnor lever på flykt i Sverige idag för att de utsatts för brott i sina egna hem. I arbetet mot mäns våld mot kvinnor är bostadsfrågan helt avgörande. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, sade Olga Persson, ordförande för Unizon, riksförbund för 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.



Med på seminariet var K2A, Slättö och Estea som är tre aktörer som samarbetar med Her House.



– Vi har fått jättefin respons hos fastighetsbolagen. Hittills i år har vi förmedlat lika många bostäder som under hela våra första 1,5 år så nu börjar vi verkligen komma igång och göra skillnad tillsammans, sade Lovisa Löwenborg, Her House Foundation.



På seminariet delade K2A, Slättö och Estea med sig av sitt hållbarhetsarbete. Jonas Andersson, vice vd på Slättö, lyfte hur fastighetsägare har stor möjlighet att investera bort otrygghet och vara med och skapa trygga boendemiljöer.



– Branschen har mognat i uppfattning kring vad hållbarhet kan vara, det är mer än ’tick the box’. Socialt ansvar är även viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv, yngre kandidater tycker hållbarhetsfrågor är viktiga i val av arbetsgivare. Vi försöker vara innovativa och kreativa, vi samarbetar med Her House men vi har också en obligatorisk utbildning för alla våra fastighetsvärdar att identifiera missförhållanden av alla slag och påtala till relevant myndighet, sade han.



Erik Lemaitre, utvecklingschef K2A:

– Vi är kända i branschen som en av de som kommit längst i miljöfrågor, vårt nästa steg är att vara i framkant när det gäller social hållbarhet. Vi bestämde oss för att vi ville göra något konkret så nu bygger vi 80 lägenheter för ensamstående mammor och barn. På spegeln i hallen kommer det stå ’Världens bästa mamma’, sade han.

För social hållbarhet finns inte lika strikta krav som när det gäller miljö. Anna Smith, Fund Manager på Estea, lyfte kommuners möjligheter till påverkan när det gäller hållbart byggande, och vikten av att inspirera varandra:



– Vi samarbetar med Her house och det finns idag flera tydliga föregångare i branschen som är lätta att haka på och som sätter en stämpel på att det går att göra skillnad, sade Anna Smith.



– Vi välkomnar alla kreativa lösningar och engagemang för kvinnors och barns liv - nu arbetar vi vidare tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld, sade Olga Persson, ordförande i Unizon.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

