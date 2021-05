Fyra arkitektteam tävlar om att få rita den nya Gasklockan som Obos planerar i Norra Djurgårdsstaden. Bild: White/Stockholms stad

Kvartett tävlar om att få rita nya Gasklockan

Bolag I fredags presenterade Obos tillsammans med Stockholms stad de fyra arkitektteam som valts ut till det parallella uppdraget för Gasklocka 4, tidigare kallad Gasklockan. Det nya projektnamnet kommer att vara Stadsljus, som en blinkning till den framväxande urbaniteten i Gasverksområdet och de fyra som valts ut för att under kommande månader ta fram förslag för gestaltning och utformning är Arkitema, BIG, 3XN och White.

I december 2020 vann Obos markanvisningarna för fastigheterna Stålklockan 1 och 2 i Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. På marken stod tidigare Gasklocka 3, idag ett skulpturalt stålskelett, och Gasklocka 4, som nu är riven. I april 2021 välkomnades intresseanmälningar från elva av Nordens ledande arkitektkontor. Av dessa valdes Arkitema. BIG, 3XN och White ut, efter en samlad bedömning av arkitekternas projektorganisation, programförklaring, referensprojekt och intervjuer.



Dessa fyra team kommer i samråd med Obos och Stockholms stad ta fram ett förslag på gestaltning och utformning för Stadsljus. Slutinlämning sker i mitten av oktober 2021. Målet med det parallella uppdraget är utforma ett högkvalitativt och genomförbart landmärke i anslutning till Gasverksområdet och Kungliga Nationalstadsparken, samt göra relevanta tolkningar av platsens alla förutsättningar.

– Vi är en bostadsutvecklare med uppdraget att uppfylla olika människors bostadsdrömmar och skapa rum för livet mellan husen. Tillsammans med staden är vår ambition att skapa ett hållbart och genomförbart projekt när vi uppför ett nytt landmärke i Stockholm. Vår ambition är att så mycket som 20 procent av lägenheterna ska erbjudas genom våra alternativa boköpsmodeller. Det innebär att Obos sänker tröskeln till Stadsljus för fler människor, vilket bidrar till områdets sociala hållbarhet, säger Sofia Ljungdahl, vd på Obos Nya Hem och ansvarig för Obos storstadssatsning i Sverige.



Det vinnande förslaget väljs sedan ut av en bedömningsgrupp som består av representanter från Obos, Stockholms stad, samt externa ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter:



Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad

Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontor

Daniel Kjörberg Siraj, koncernchef OBOS

Anna Grinneby, projektutvecklingschef, OBOS Nya Hem

Per Andrén, projektchef, OBOS Nya Hem

Gert Wingårdh, Arkitekt SAR/MSA

Fredrik Drotte, Arkitekt SAR/MSA

Åsa Ehn-Hillberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sekreterare: Sveriges Arkitekter



När vinnaren har utsetts kommer Obos förhandla med arkitektkontoret om uppdraget att agera ansvarig arkitekt för byggnadens yttre gestaltning och landskapsplanering. Vinnande förslag presenteras under hösten 2021.

Obos vision är att skapa en byggnad som speglar områdets unika historia och samspelar med den känsliga miljön, samtidigt som den visar prov på innovation och nytänkande.

– Vi genomför det parallella uppdraget i tätt samarbete med Stockholms Stad. Ett exponerat läge och höga kvalitetsambitioner i kombination med Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprofil utgör utmanande förutsättningar som vi är förväntansfulla att se arkitektteamens lösningar på. Ett högt och stort hus kan aldrig smygas in, det måste ta sin plats och stå för sitt utrymme, men också ge något tillbaka till sin omgivning. Både lokalt och för Stockholms siluett. Byggnaden ska stärka Stockholms skönhet och samtidigt skänka trivsel till närmiljön och stolthet till de boende. En förutsättning för det senare är en robust byggnad som blir klar i tid och tål att användas, säger Anna Grinneby, projektutvecklingschef på Obos Nya Hem.

