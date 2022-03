Alva Sundqvist.

Kungsvåningen skalar upp – rekryterar ny kommunikationsansvarig

Karriär Fastighetsbolaget Kungsvåningen fortsätter att växa och stärker nu upp med Alva Sundquist som ny kommunikationsansvarig på bolaget.

Alva Sundquist har bred kunskap inom marknadsföring och PR och kommer senast från rollen som marknadsansvarig på den

börsnoterade fastighetsplattformen Tessin.

Kungsvåning-koncernen har levererat stabil tillväxt under 30 år och växlar under 2022 upp med flera

byggstarter och nya medarbetare. Senast att ansluta till teamet på huvudkontoret är

kommunikatören Alva Sundquist.

– Kungsvåningen har haft en imponerande utveckling och det ska bli väldigt roligt att vara en del av

resan framöver. Nu hoppas jag på att med min erfarenhet kunna lyfta och stärka kännedomen om

Kungsvåningens viktiga arbete i Storstockholm och Mälardalen, säger Alva Sundquist.



Alva Sundquist har en bakgrund inom fastigheter och finans och arbetade senast som marknadsansvarig på

fintechbolaget Tessin, där hon arbetat under fyra år med kommunikation mot såväl fastighetsbolag

som investerare.

– Vi är väldigt glada över att tillsätta Alva till nyckelrollen som kommunikationsansvarig hos oss på

Kungsvåningen. Vi befinner oss i en tillväxtfas och Alvas gedigna kunskap kommer till nytta direkt när

det kommer till att öka vår synlighet gentemot våra intressenter, säger Hélène Lannemo, CFO på

Kungsvåningen.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen