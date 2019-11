Bild: Kungsmässan

Kungsmässan inviger första delen av utbyggnaden under Black Friday

Handel Kungsmässan köpcentrum i Kungsbacka, som utsågs till Sveriges bästa citygalleria 2016, 2017, 2018 och 2019, inviger nu första delen av sin nya utbyggnad.

Sex nya spännande butiker, "snittar och bubbel" och bandklippning bjuds den 29 november med start klockan 08.45.



– Det känns förstås fantastiskt att vi nu tar detta första steg mot framtidens Kungsmässan, med fler butiker och fler upplevelser. Som den stora aktör vi är i kommunen och i regionen har vi ett ansvar mot besökare och handlare att ständigt utvecklas. Här är det viktigt att vi växer i samma takt som Kungsbacka, som är en väldigt attraktiv och expansiv kommun. Denna första del av vår "öppningsresa" är ett kvitto på att Kungsmässan kommer att ligga i absolut framkant även i framtiden och erbjuda högklassig shopping och attraktiva upplevelser, säger Daniel Peterson, centrumchef för Kungsmässan.



Invigningen av Etapp 1 inkluderar cirka 1 500 kvadratmeter och sex nya butiker. Efter årsskiftet kommer även Masala Kitchen och ytterligare en restaurang att flytta in i den första delen. Under våren och sommaren 2020 öppnar man upp ytterligare cirka 7 400 kvadratmeter (Etapp 2) och hösten 2020 planeras invigning av en helt ny utemiljö med uteserveringar och sociala mötesplatser.



Kungsmässan kommer löpande att offentliggöra vilka nya butiker och aktörer som flyttar in i Etapp 2, våren 2020. Totalt handlar det om cirka 23 nya verksamheter och cirka 300 nya arbetstillfällen.

– Prio ett i utbudsfrågan är att få en bra mix av långsiktiga aktörer som ger ett mervärde och som ökar upplevelsen för besökarna. Tack vare vår långsiktiga strategi har vi nu lyckats knyta många nya intressanta koncept till oss på Kungsmässan, säger Daniel Peterson.



Invigningen av Etapp 1 sker fredagen den 29 november med start klockan 08.45 i direkt anslutning till den nya tillbyggnaden (entrén närmast Steinbrenner och Kungsblomman).



Invigningen kommer att hållas av Nenne Pettersson, vd för Aranäs Fastigheter och Daniel Peterson, centrumchef Kungsmässan.

