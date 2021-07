Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsledens hyresintäkter fortsätter att stiga

Bolag Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade bolagets sitt förvaltningsresultat med sex procent till 650 miljoner kronor, främst tack vare högre hyresintäkter.

Delårsperioden januari-juni

Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 650 Mkr (611). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter men även av minskade försäljnings- och administrationskostnader.

Nyuthyrningen uppgick till 95 Mkr (73) och nettouthyrningen till 11 Mkr (8).

52 hyresavtal (57) med ett totalt hyresvärde om 147 Mkr (94) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 8 procent (10).

Efter investeringar om 564 Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 1 355 Mkr uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 42 539 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.

Substansvärde EPRA NRV ökade till 105,88 kr per aktie (96,13).



Väsentliga händelser under och efter andra kvartalet

Flera större uthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. Bland annat har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats med AA Logistik AB om 32 000 kvadratmeter på Finnslätten i Västerås där en ny logistikanläggning ska uppföras.

Kungsleden har flyttat in i sitt nya innovativa huvudkontor som utvecklats enligt vårt Symbiotic koncept i The Rotterdam District i Värtahamnen.

Drygt 50 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter på fastigheterna Järfälla Veddesta 2:65, del av Norrköping Oxelbergen 1:2 samt del av Västerås Effekten 5 har avyttrats under kvartalet. Därutöver har detaljplanen för del av Göteborg Stiernhielm 7, som såldes 2016, vunnit laga kraft. Försäljningarna kommer att generera ett positivt resultat på drygt 200 miljoner kronor.



Vd-ord Biljana Pehrsson

Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade vi vårt förvaltningsresultat med sex procent till 650 miljoner kronor. Hyresmarknaden har tagit fart, transaktionsmarknaden är rekordstark, tillväxten i Sverige väntas bli den högsta på flera år och vi märker tydligt att människor är på väg tillbaka till livet före pandemin.



I juni välkommande vi våra medarbetare till vårt nya inspirerande huvudkontor i The Rotterdam District i Värtahamnen, ett innovativt kontor enligt vårt Symbiotic koncept och en dynamisk mötesplats med fokus på moderna arbetssätt med människan i centrum. The Rotterdam District består av cirka 21 300 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta och restaurang och ingår i vårt kluster Stockholm City Öst där vi har omkring 85 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Tillsammans med övriga fastighetsägare utvecklar Kungsleden Värtahamnen och bidrar till att skapa en unik stadsdel nära vackra naturområden, vatten och Stockholms mest centrala delar.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen